快訊

纏訟23年成功翻案！后豐大橋女教師墜橋亡 男友及友人無罪確定

罷免吳沛憶領銜人現身！李孝亮抵達北檢 僅說「謝謝」低調上樓應訊

頭旗車又被「粉紅超跑」海放 直播人員：真的走到要哭

東陽營收／4月23.39億元、年增11% 創同期新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

東陽（1319）2025年4月自結合併營收23.39億元，較去年同期成長11%，創同期新高，前4月自結累計合併營收96.30億元，較去年同期累計成長16%，更創史上新高紀錄。

東陽AM事業4月自結合併營收18.18億元，較去年同期成長20%，創史上最強4月，前4月自結累計合併營收75.71億元，較去年同期累計成長22%，更創史上前4月新高紀錄。

雖已進入AM市場傳統淡季，又受川普關稅及匯率之亂，淡季業績仍持續成長。目前台南科工廠積極趕工興建中，七股科工區將於5月動工建廠，及進行中的美國德州廠擴廠計畫，滿足AM市場未來3-5年成長需求。

東陽OEM事業4月自結合併營收5.21億，前4月份自結累計合併營收20.59億。持續布局新能源車市場，強化OEM競爭力。（OEM整體累計營收90.66億元，成長4%）

東陽 營收

延伸閱讀

1張餐券150萬 川普籌款活動引外界利益輸送質疑

川普真要格陵蘭？傳美要情報機構加強情蒐工作

關稅戰、AI扮教宗？最瘋狂三星座…川普「雙子座」冠軍毫不意外

鎖定2大談判目標！談判老將：別把川普當拜登 台灣「少輸為贏」

相關新聞

台塑集團4月營收出爐！南亞三大動能加持一支獨秀 年月雙增

台塑集團7日公布4月合併營收，四大公司中南亞（1303）一支獨秀表現最佳，單月合併營收231.8億元，月增0.7%、年增...

東陽營收／4月23.39億元、年增11% 創同期新高

東陽（1319）2025年4月自結合併營收23.39億元，較去年同期成長11%，創同期新高，前4月自結累計合併營收96....

虎山營收／前四月5.68億元 年增46%

虎山（7736）4月份自結合併營收約為1.44億元，較去年同期成⾧約44%，其中車門把手產品之營收約7,300萬元，車用...

巨鎧營收／4月7,404萬元、成長10.93% 董事會決議預定買回庫藏股500張

巨鎧精密-創（2254）4月營收達新台幣7,404萬元，較去年同期成長10.93%，累計今年前四個月營收達2.56億元，...

巨鎧營收／4月逾七千萬元、年增10.93% 決議買回庫藏股500張

巨鎧精密-創（2254）4月營收7,404萬元，較去年同期成長10.93%，累計今年前四個月營收達2.56億元，較去年同...

永豐金：併壽險有在研究 首季EPS 0.57元

永豐金控昨（6）日召開2025年第1季法人說明會，對於跨足壽險領域，繼併購京城銀行後再擴大版圖，總經理朱士廷態度出現微妙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。