東陽營收／4月23.39億元、年增11% 創同期新高

東陽（1319）2025年4月自結合併營收23.39億元，較去年同期成長11%，創同期新高，前4月自結累計合併營收96.30億元，較去年同期累計成長16%，更創史上新高紀錄。

東陽AM事業4月自結合併營收18.18億元，較去年同期成長20%，創史上最強4月，前4月自結累計合併營收75.71億元，較去年同期累計成長22%，更創史上前4月新高紀錄。

雖已進入AM市場傳統淡季，又受川普關稅及匯率之亂，淡季業績仍持續成長。目前台南科工廠積極趕工興建中，七股科工區將於5月動工建廠，及進行中的美國德州廠擴廠計畫，滿足AM市場未來3-5年成長需求。

東陽OEM事業4月自結合併營收5.21億，前4月份自結累計合併營收20.59億。持續布局新能源車市場，強化OEM競爭力。（OEM整體累計營收90.66億元，成長4%）