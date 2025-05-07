東陽營收／4月23.39億元、年增11% 創同期新高
東陽（1319）2025年4月自結合併營收23.39億元，較去年同期成長11%，創同期新高，前4月自結累計合併營收96.30億元，較去年同期累計成長16%，更創史上新高紀錄。
東陽AM事業4月自結合併營收18.18億元，較去年同期成長20%，創史上最強4月，前4月自結累計合併營收75.71億元，較去年同期累計成長22%，更創史上前4月新高紀錄。
雖已進入AM市場傳統淡季，又受川普關稅及匯率之亂，淡季業績仍持續成長。目前台南科工廠積極趕工興建中，七股科工區將於5月動工建廠，及進行中的美國德州廠擴廠計畫，滿足AM市場未來3-5年成長需求。
東陽OEM事業4月自結合併營收5.21億，前4月份自結累計合併營收20.59億。持續布局新能源車市場，強化OEM競爭力。（OEM整體累計營收90.66億元，成長4%）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言