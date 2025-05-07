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虎山營收／前四月5.68億元 年增46%
虎山（7736）4月份自結合併營收約為1.44億元，較去年同期成⾧約44%，其中車門把手產品之營收約7,300萬元，車用鏡頭及雷達產品之營收約2,000萬元，其他產品營收約為新台幣5,100萬元。
114年度虎山 1~4 月累計營收約為5.68億元，較去年同期成⾧46%；自美東時間5月3日凌晨12:01起，大多數美國汽車零件進口將徵收25%的進口關稅；雖然稍早白宮已通過在美國組裝汽車的汽車製造商將能夠暫時抵消部分零件關稅，第㇐年將向汽車製造商退還相當於車價3.75%的零件關稅，第二年降至 2.5%，第三年逐步取消。但根據《CNN》對政府貿易數據的分析，即使有這筆退款，估計每輛新車的額外關稅成本仍可能平均達到4,000美元左右。
虎山預期受關稅措施的影響而造成車價的提高，將除了促使延⾧汽車使用年限外也會提升原廠零件價格，美國消費者恐將進㇐步會推遲維修或尋找AM替代方案；虎山將持續以提供優於原廠零件品質的產品讓消費者能有更好的選擇、服務更多的消費者。
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