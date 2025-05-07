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巨鎧營收／4月逾七千萬元、年增10.93% 決議買回庫藏股500張

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

巨鎧精密-創（2254）4月營收7,404萬元，較去年同期成長10.93%，累計今年前四個月營收達2.56億元，較去年同期大幅成長46.94%，宛如吃下大補帖，並公告董事會決議自集中交易市場預定買回庫藏股500張。

巨鎧精密表示，強攻改裝車重鎮的北美市場，效應將逐步發酵，除原有業務銷售通路外，巨鎧精密亦積極調整銷售模式，由傳統的直接供貨方式，漸進發展與新客戶共同合作發展新類型的銷售模式，即計劃透過知名車廠的經銷商對終端購車顧客提供精品產品套餐。

巨鎧精密將與其他供應商產品組合搭配銷售給美國知名車廠的大型經銷商，再由車廠經銷商直接進行改裝，並在其汽車銷售展示中心對潛在顧客銷售，透過此種搭配銷售模式，預期未來還可將巨鎧高品質及高價格的產品，推進美國領先車廠的精品部門銷售，對拓展市場份額的機會大增。

巨鎧精密目前也計劃透過北美當地客戶，主動與北美知名上市卡車製造商進行接洽，希望在短期內能向北美市場推廣巨鎧商用卡車產品，進一步擴大北美汽車市場的滲透率。

此外，巨鎧6日公告，為激勵員工及提升員工向心力，董事會決議自集中交易市場預定買回庫藏股500張，預定買回期間為5月7日至7月6日，買回區間價格為每股40.95元到99.38元，股價低於區間價格下限，預計將繼續買回，而買回股份將轉讓予員工。

營收 美國

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