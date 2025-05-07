永豐金：併壽險有在研究 首季EPS 0.57元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
永豐金總經理朱士廷。聯合報系資料照
永豐金總經理朱士廷。聯合報系資料照

永豐金控（2890）昨（6）日召開2025年第1季法人說明會，對於跨足壽險領域，繼併購京城銀行後再擴大版圖，總經理朱士廷態度出現微妙轉變，首度鬆口表示「有在研究」，相較過去「暫不考慮」的明確否定，態度轉趨開放。

永豐金控法說會中除揭露亮眼財報數據，也針對未來策略布局給出關鍵訊號。朱士廷表示，壽險業將自2026年起接軌新國際會計準則ICS（保險資本標準），永豐金也正積極評估相關發展機會。

圖／經濟日報提供
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朱士廷指出，壽險產業波動性確實較大，特別是在今年股市、匯率與債市同步震盪的情況下，壽險業者面臨經營壓力不小。然而，他強調市場如四季更迭，景氣總有循環，「在好的時候，大家會問為什麼沒有壽險；不好的時候，又慶幸沒有壽險」，因此應以長期眼光審視此一領域。

對於永豐金轉變併購壽險的態度，朱士廷進一步指出，隨著公司量體成長，現在的永豐金與過去已不同，未來會持續研究壽險市場的發展機會，是否跨出壽險這一步，將依據永豐金自身的資格條件、組織結構與獲利狀況進行審慎評估。他強調，雖無立即進軍壽險的具體規劃，但長遠來看，不排除在合適時機與對象出現時積極布局。

永豐金控首季財報表現同樣亮眼，2025年第1季自結稅後純益達72億元，年增4.2%，創下歷年同期新高；每股純益（EPS）0.57元，年化股東權益報酬率（ROE）13.95%，每股淨值16.83元。三年來稅後純益的年複合成長率（CAGR）達17.8%，顯著優於上市金控同業表現，展現營運動能強勁。

在收入結構方面，永豐金第一季淨收益達186.9億元，亦創下同期新高。其中利息淨收益84.7億元，年增47.9%；手續費淨收益64.7億元，年增12.3%。其中，利息收益成長除受惠美國降息趨勢降低資金成本外，亦因永豐金於2025年1月完成收購柬埔寨微型金融機構Amret Plc. 80%股權，挹注額外貢獻。即使排除Amret因素，利息淨收益仍年增33.1%，顯示本業獲利體質紮實。

旗下子公司表現亦可圈可點。永豐銀行第1季稅後淨利62.1億元，年增17.9%，續創歷史新高，年化ROE達13.34%。

壽險業 永豐金控

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