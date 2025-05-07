最慘一季 程泰第1季每股虧7.39元 法人樂觀第2季接單、出貨

工具機大廠程泰（1583）昨（6）日公布第1季合併財報，合併營業毛利達1.72億元，第1季因提列金融評價損失與存貨跌價損失，導致稅後虧損8.15億元，每股虧損7.39元，這也是歷來單季虧損最多的一季。

同集團的亞崴日前已公布第1季合併財報，同樣因提列金融評價損失與存貨跌價損失，致使稅後虧損3.25億元，每股虧損3.36元，也是2020年第1季以來首度出現單季虧損。

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程泰表示，程泰與亞崴第1季本業原預期獲利，但因投資宇隆、惠特、博大等股票遭逢股災，受金融評價損失影響，加上會計師調整認列存貨跌價損失，導致第1季雙雙出現虧損；但程泰強調，對公司營運並無影響。

程泰集團目前在手訂單逾21億元，其中程泰由去年第4季的5億至6億元增加到9億元；亞崴也由去年第4季的6億至7億元增加到12億餘元。法人樂觀預期，亞崴及程泰第2季接單與出貨都將優於去年同期與今年首季的表現。

程泰與亞崴董事會日前都通過買回庫藏股，其中程泰自4月21日至6月20日預計買回1,000張自家股票，買回價格區間為41至88元，公司股價若低於區間價格下限，將繼續買回；亞崴則從4月18日至6月17日預計買回2,000張，買回價格區間為20至46元。

程泰集團董事長楊德華稍早表示，自從美國宣布實施對等關稅以來，程泰集團包括程泰、亞崴等兩家公司，累計已接獲來自東南亞、歐洲及中國大陸的訂單金額超過1.5億元，在手訂單較去年同期有雙位數增長。

美國對等關稅暫緩實施90天後，程泰集團就加班趕單，計畫緩衝期間出貨600萬至1,000萬美元產品到美國倉庫。