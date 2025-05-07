材料營收火 寫最強4月

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

材料-KY（4763）昨（6）日公布4月合併營收15.01億元，年增32%，為同期新高；累計今年前四月合併營收56.55億元，年增19%，主要由於絲束和醋片需求強勁，銷售單價維持高檔，暨絲束與長絲（森綾）新產能擴增完成挹注等因素。

展望2025年，材料表示，由於加熱不燃燒菸市場成長以及美國關稅政策變化等因素，絲束以及長絲可望受惠。

同時看好醋片在大陸的內需市場，目前訂單能見度良好，今年度訂單已陸續談妥，在絲束、長絲及醋片新產能相繼擴增完成下，樂觀看待成長動能。

針對今年產能規劃，材料指出，因應絲束需求與營運成長，已完成擴增絲束產能；其次，因應大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；最後，醋片新廠竣工將發揮關鍵作用，提升供應能力。另東南亞設廠（絲束）計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資。

除持續優化生產效率與擴大產能之外，材料並持續增加投資研發綠色環保材料及AI眼鏡（裝置）材料，加強回收技術策略方向布局，以達到長期成長、鞏固競爭優勢的目標。

東南亞 營收

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