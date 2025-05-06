喬山擬配發4元股息 今年首季每股稅後純益0.91元

商用健身器材製造龍頭喬山（1736）去年每股稅後純益8.02元，獲利為歷史第四高。董事會6日通過去年度盈餘分配案，每股擬配發4元現金股利，配發率49.87%，以6日收盤價165元計算，現金殖利率2.42%。

喬山同時公布第1季合併財報，合併營收106.5億元、年增32.7%，毛利率52.7%，較去年同期增加2.6個百分點，費用率則較去年同期下降2.3個百分點，稅後純益2.76億元，每股稅後純益0.91元，較去年同期每股虧損0.46元，每股獲利增加1.37元。

值得注意的是，喬山第1季淡季不淡，合併營收首度突破百億大關，單季營收創歷史同期新高，獲利則是歷史同期次高。

喬山去年收購全球第三大家用健身器材品牌BowFlex，並藉由其龐大的消費者基礎和品牌知名度強化市場地位，使公司的營運佈局更為寬闊及穩固，帶動去年合併營收477.85億元、年增25.5%，營收創歷史新高，

喬山表示，全球健身產業持續熱絡，各主要健身房客戶的展望樂觀。喬山今年在重訓新產品的加入，以及高中低階產品線的完備狀態下，能滿足各種不同的客戶群的需求。目前公司業績及新產品進展依照年初計畫有序進行。

近期美國政府針對進口商品加徵關稅，導致整體製造與供應鏈成本上升，對企業營運產生挑戰。然而，喬山在美國關稅政策調整之前，已提前啟動製造基地全球佈局，去年更進行越南二廠的開發計畫。

目前，喬山銷往美國的產品，都已由中國轉移至越南生產，中國廠則轉為生產歐洲及亞洲所需要的產品。

喬山表示，越南製造相對於中國更具成本競爭力，近期產地移轉創造的結餘可以消弭部份關稅衝擊；另外，相較於業界的其他家用健身器材品牌，大多仍在中國大陸生產，目前中國輸美關稅大幅提升的情勢下，喬山的領先優勢將加大。

值得關注的是，喬山在美國以外地區的業績占集團營收接近六成，公司預估業界的其他美國製商用品牌，會因為關稅議題成本上升，可讓喬山在美國以外市場更具價格競爭力，法人估，喬山今年營運可望逐季增溫。