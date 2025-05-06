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材料營收／4月15.01億元、年增32% 創同期新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

材料-KY（4763）6日公布2025年4月合併營收15.01億元，年增率為32%，為同期新高；累計今年前四個月合併營收56.55億元，年增19%，主要由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，暨絲束與長絲（森綾）新產能擴增完成挹注等因素。

展望2025年，材料-KY表示，由於加熱不燃燒菸市場成長及美國新關稅政策變化等因素，絲束與長絲（森綾）可望持續受惠；另材料-KY亦看好醋片在中國大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料-KY成長。目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，在絲束、長絲（森綾）及醋片新產能相繼擴增完成之下，樂觀看待成長動能延續。

針對今年的產能規劃，材料-KY指出，首先，因應絲束需求與營運成長，已順利完成擴增絲束產能；其次，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；最後，3月初已竣工與中峰化學規模相當之醋片新廠，新廠的投產將發揮關鍵作用，進一步提升供應能力。另東南亞設廠(絲束)計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

除持續優化生產效率與擴大產能外，材料-KY仍將致力於把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及AI眼鏡(裝置)材料，暨回收技術策略方向布局，以達成長期成長、鞏固競爭優勢及為地球與大自然出一分力的目標。

營收

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