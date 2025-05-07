黑松第1季EPS 0.61元 統一實0.42元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

黑松（1234）昨（6）日公布今年首季財報，稅後純益達2.47億元，年增41%，每股純益（EPS）0.61元，創歷史同期新高紀錄。

法人表示，從第2季開始進入傳統的夏季飲品旺季，其中，尤其運動飲料在夏秋兩季銷售表現最為亮眼。黑松今年迎來創立100周年，推出多項優惠與互動活動，帶動買氣，有望持續推升獲利表現。

黑松表示，今年黑松沙士、黑松茶花及黑松C&C都將推出新品，並以高營養價值、清爽、有趣及周年紀念性為重點，希望為消費者帶來更多符合現代需求的飲料產品。

統一實（9907）昨（6）日公布首季財報，首季稅後純益為6.6億元，年增340%，稅後純益（EPS)為0.42元。法人指出，飲料包裝方面，第1季新型鋁瓶罐產品受惠新品銷售良好，稼動率從前年不到10%提升至 30-40%，帶動NBC 廠轉虧為盈，預期將進一步推升飲料業務毛利率。

財報 黑松

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