中華車第1季EPS 1.15元 裕日車-0.52元

第1季各車廠降價、整體環境影響買氣，裕隆集團旗下中華車（2204）與裕日車獲利都受影響。中華車第1季稅後純益6.29億元，年減49.7%，每股純益1.15元。裕日車則是出現單季虧損，稅後虧損1.56億元，每股淨損0.52元。

中華車與裕日車都在昨（6）日召開董事會，除了通過第1季財報之外，裕日車董事會並決議113年度每股將分派3.9元的現金股利，以昨日裕日車收盤價61.4元計，殖利率為6.35%。

中華車指出，第1季獲利衰退主要受到「在地化供應鏈合作價值比率」政策影響，導致 MG 車款銷售受限，雖然目前已逐步恢復。此外，基於長期競爭力與永續發展的考量，公司仍持續加大在智慧化與新能源車領域的關鍵技術與整車研發投入。

裕日車第1季虧損則是受各廠降價、擴大籌碼競爭，關稅議題等外在環境不確定影響，再加上匯率衝擊，讓本業獲利不如預期。後續將推出特仕車及優惠購車方案吸引消費者。