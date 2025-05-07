聚陽4月合併營收 年增5%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

成衣大廠聚陽（1477）昨（6）日公告4月合併營收23.64億元，年增5.81%，月減31.55%，探近一年來的新低點。

聚陽表示，4月營收走低主要受傳統淡季影響，加上處於春夏與秋冬服飾交替期間，部分訂單已於3月提前出貨。展望後市，仍維持第2季較去年同期價量齊揚的展望。

聚陽4月營收來到近一年營收低谷，不過，累計前四月營收仍有雙位數成長，前四月營收122.88億元，年增13.33%。聚陽表示，4月營收下滑主因為3月接單強勁、部分訂單提前出貨，加上春夏與秋冬服裝轉換期，屬季節性因素所致，對整體營運影響有限。

聚陽預期，第2季營收將呈「一個月比一個月好」的走勢，4月為低點，5月與6月將逐步回升，上半年營收展望不變。公司仍以第2季無論出貨量或平均價格均將優於去年同期為目標，且出貨量有機會雙位數增加。

就市場分布而言，聚陽美國客戶訂單占整體比重達七成，目前仍受美國關稅政策不確定性牽動，預計第3季美系訂單將於5月底確認，實際出貨量將視後續協商結果調整。相較之下，日系客戶訂單則穩定成長，能見度已至年底，且第3季訂單基本底定，全年持續看增。產品結構方面，受到關稅因素影響，客戶自付關稅的低價款訂單略為減少，高價產品則維持原先出貨預期。

營收 聚陽

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