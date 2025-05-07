聯嘉2025年 全年業績未下修

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

LED車燈模組大廠聯嘉（6288）總經理黃昉鈺昨（6）日指出，近期新台幣急升對本季營收造成壓力，預估新台幣每升值1元，聯嘉單月營收將減少1,500萬元，儘管面臨匯率逆風，全年營收成長目標目前維持不變，尚未看到下修跡象。

黃昉鈺說明，聯嘉約五、六成原物料採購以美元支付，此部分為自然避險；其餘40%的營運成本亦有自然避險效果，而墨西哥廠的薪資則以當地貨幣支付，有助於緩和整體匯率波動衝擊。

展望後市，黃昉鈺表示，本季產能利用率可達90%至100%高檔，看好下半年營運將優於上半年。

談及車市，黃昉鈺坦言，部分消費者因對未來支出持保留態度，選擇延後維修或換購車輛；同時，車廠對成本轉嫁策略不一，也導致市場價格混亂，進一步影響消費者購買意願。不過，有部分原計畫購車的消費者，為避免未來可能漲價而提前購買，為市場挹注一定買氣。綜合來看，聯嘉對達成全年營收成長目標仍具信心。

新台幣 消費 營收

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