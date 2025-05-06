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富邦媒首季每股賺3.41元 網家虧損較前2季收窄

中央社／ 台北6日電

台灣線上零售業富邦媒今天公布第1季歸屬母公司淨利新台幣8.6億元，每股盈餘3.41元；網路家庭集團今天公布第1季歸屬於母公司業主稅後淨損1.48億元，每股淨損0.79元，虧損幅度較前2季收窄。

富邦媒表示，零售產業進入盤整期、消費行為轉趨審慎，數位廣告與流量成本持續攀升的大環境下，憑藉穩健的營運策略與靈活調整節奏，強化平台體質。

富邦媒指出，本季營運表現反映產業景氣波動，隨著mo店+平台商品數突破200萬件，商品豐富度明顯提升，帶動平台商品交易總額穩健成長。數據驅動購買轉換率優化，有效支撐交易量成長，訂單數與平均回購率維持在健康水準。

此外，富邦媒說明，活躍用戶作為電商平台長期成長的核心指標，持續展現穩健增長。第1季月活躍用戶數年增11%，季有購會員數年增7.5%，在強化顧客體驗與提升用戶黏著度方面持續取得成效。

網路家庭集團表示，在聚焦營運體質優化與穩健成長的策略下，第1季合併營收89.5億元，年減幅度較前兩季的雙位數顯著收斂至7.3%。其中，B2C個體在3月單月營收已成功翻正，主要挹注來自3C消費性電子產品需求增溫，拉抬營收動能。

網路家庭表示，因應倉庫整併計畫與財務結構優化，第1季認列一次性費用影響單季獲利表現，導致第1季合併稅前淨損1108萬元，合併稅後淨損4660萬元，歸屬母公司業主淨損1.48億元，每股淨損0.79元，虧損幅度較前2季收窄。

網路家庭指出，3C消費市場買氣增溫，成長動能可期，3月遊戲與相關週邊商品買氣火熱，電競硬體市場也迎來新一波升級潮，驅動3月的B2C個體單月營收重回正成長；第1季3C營收占比較去年同期提升0.6個百分點至68.9%。另外，近期受關稅預期心理發酵影響，4月湧現iPhone搶購潮，進一步挹注後續蘋果新品的銷售動能，為營運增添柴火。

富邦媒 營收

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