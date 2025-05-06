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華新營收／4月176.57億元 年增15.98%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新（1605）6日公告，4月營收176.57億元，年增15.98%；累計今年前四月營收625.33億元，年增12.14%。

華新電線電纜事業近年受惠台電強韌電網計畫，營運穩健，華新指出，今年楊梅高效工廠完成全產能運轉，生產力提升之效益暨新商模之客戶服務，創造建築用線市場客戶價值與滿意度。

另，發展超高壓電纜，建立產製、附屬器材整合、接續工程施工及高壓重電設計等工程四大核心能力，以掌握國內韌性電網商機，並積極完成國內首座海底電纜廠之建設及進行海纜產品預鑑定之程序。

不銹鋼事業方面，華新指出，全球面臨川普對等關稅衝擊，倫敦鎳價劇烈波動，國際貿易環境不確定性升高，進而影響不銹鋼下游產業需求；隨著5月中下旬鋼廠步入夏季用電高峰，加上主要原料鉻鐵價格上揚，成本下跌有限，5月盤元產品牌價調整，300系調降每公噸1000元，200系、400系皆維持平盤。

營收 電纜

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