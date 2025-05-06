富邦媒財報／第1季淨利8.59億元 每股純益3.41元

本土電商龍頭富邦媒（8454）公布第1季財報，營收264.05億元，季減21%，年減2%，營業利益7.85億元，季減45%，年減30%，歸屬母公司淨利8.59億元，季減23%，年減6%，每股純益3.41元。在產業競爭下，代表本業的營業利益為兩年來低點，歸屬母公司淨利也出現年減。

富邦媒表示，第1季營運表現反映產業景氣波動與競爭環境變化，公司在優化營運效率與加大新事業投入之間積極取得平衡，也布局中長期成長動能。mo店+平台商品數突破200萬件，商品豐富度明顯提升，帶動平台商品交易總額（GMV）穩健成長。數據驅動的購買轉換率亦持續優化，有效支撐交易量穩定增長，第1季月活躍用戶數（MAU）年增11%，有購物會員數年增7.5%，支撐基本面成長動能。