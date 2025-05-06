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台新金法說會／台幣強升衝擊壽險!林維俊:不影響合併 200億銀彈已備好

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

金管會已於3月31日正式核准台新金控（2887）與新光金控（2888）的合併案，合併基準日訂於今年7月24日，但近期台幣大幅升值，對壽險業營運帶來巨大挑戰，外界也關注是否影響兩家金控合併時程，對此台新金總經理林維俊6日掛保證，「絕對不影響合併案往前走」，且新壽目前已有320億元增資規劃，台新金帳上還有超過200億元現金，有銀彈可協助所有子公司發展業務。

林維俊表示，兩家金控以及銀行、人壽、證券和投信等主要子公司的合併規劃將在兩年內完成。合併後，台新新光金控資產規模將成為台灣第四大金控集團，銀、保、證三大業務的市場占有率與規模亦將大幅提升。

外界關注台幣強升帶來的衝擊是否影響兩家金控合併時程，對此，林維俊表示，短期間內台幣大量升值，可以說是在以前沒有看過的，相信對整個壽險業都有相當大的影響，台新人壽本身的問題不大，目前估算RBC仍過300%，在新光人壽方面，受到的影響會比較大一點，但他再次重申，「絕對不影響兩家金控合併案往前走，7月24日這個日期不會更改」。

林維俊指出，新光人壽本來就有資本規劃，新光金今年6月底前將對新壽現金增資70億元，而新壽最近也會發行等值新台幣250億元的美元次債，合計320億元可計入新壽RBC。台新金目前帳上還有超過200億元的現金部位，有必要時，也會予以協助所有子公司的業務發展，都已有銀彈在手上。

另外，林維俊也談到新壽首季獲利虧損的原因，他說，新壽今年第一季雖受到金融市場波動影響，但也有匯兌利益，只是新壽申請外匯價格變動準備金新制，因此沒有反應在損益表，而是算入RBC，除提升資本也可抵禦匯率波動風險，再加上新光金考量於3月31日獲金管會核准與台新金控的合併案，且員工安置計畫也已完成簽署，依IAS19「員工福利」之規範，於第一季估列相關員工安置成本，進而影響獲利表現。

展望未來，林維俊說，台新新光金控將積極配合政策方向，推動金融市場穩健發展，並整合雙方優勢，提升經營效率，拓展服務範疇，提供更全面的金融解決方案，為客戶創造更高的價值，同時打造具前景的職涯環境，強化台灣金融產業的國際競爭力。

台新新光金控 台新金控 新壽

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