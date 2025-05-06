快訊

黃呂錦茹涉偽造文書遭羈押禁見 國民黨：高院駁回理由令人傻眼

輔大醫院急診室驚傳火警！電腦斷層掃描室冒白煙 消防搶救中

亞幣升值再傳美國施壓？南韓央行行長談匯率：不是我們想改就能改

中華車首季獲利年減近5成 裕日車轉虧

中央社／ 台北6日電

中華車和裕日車今天下午公布第1季財報，中華車受「在地化供應鏈合作價值比率」政策影響，MG車款銷售受限，單季獲利年減近5成。裕日車受到車市回檔，業外虧損影響，單季轉虧新台幣1.56億元，每股虧損0.52元。

中華車公布第1季歸屬母公司業主淨利6.29億元，較2024年同期12.52億元減少49.7%，第1季每股基本純益1.15元。

中華車說明，第1季每股純益年減，主要受到「在地化供應鏈合作價值比率」政策影響，使得MG車款銷售受限，目前已逐步恢復。

中華車表示，輕型商用車JS在2024年第4季上市後，帶動今年第1季銷售輛數較去年同期成長18.1%，中華車持續增加研發智慧化與電動車領域，以及整車關鍵技術。

產業人士指出，裕日車首季營運受到整體車市景氣回檔影響，本業部分進口車停售，以及台灣車市競爭激烈，影響營收表現，加上業外部分虧損，主要是中國電動車市場競爭激烈，影響東風日產銷售降低。展望第2季，產業人士預期，第2季起裕日車銷售可相對正向。

中華車 車市

延伸閱讀

麥寮鄉公所斥資700萬 終於有汽車充電站了

影／女子酒後失控電動車闖派出所 情緒激動鬧事遭開罰

全臺槍數最多功率最高超充站誕生 U-POWER內湖民善站擴增至20槍

影／台中大里驚悚車禍曝光 女騎電動車路口停等遭白車撞飛

相關新聞

林維俊：台新金未來股利政策 將依三大因素規畫

台新金控今日舉行第一季法說會，台新金總經理林維俊今日在法說會上對未來的股利政策指出，包括絕對金額、配發率，以及股利在市場...

航空股全線起飛 虎航突破百元寫里程碑、雙雄人氣爆棚

新台幣至5月5日已連續六日升值，累計升幅達7.9%，激勵市場對旅遊消費力的樂觀預期。資金持續湧入航空股，推動股價強勁攀升...

新纖報佳音 Q1獲利增一成 法人看好訂單續熱

新纖昨（5）日公布今年第1季財報，單季稅後純益3.97億元，年增逾10%，每股純益0.25元。法人看好新纖在客戶訂單持續...

勤美Q1 EPS -0.26元 無新案認列

勤美昨（5）日公告今年第1季財報，首季稅後虧損1.11億元，每股虧損0.26元。勤美指出，首季虧損主要是因為無新建案認列...

亞崴Q1 EPS -3.36元 業外拖累

工具機大廠亞崴昨（5）日公布第1季合併財報，營業毛利7,436萬元，第1季因提列3,000多萬元庫存跌價損失，導致稅後虧...

藥華藥4月營收創高

藥華藥（6446）昨（5）日公告4月合併營收12.3億元，月增3.87%，年增83.72%，創單月歷史新高。主要動能來自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。