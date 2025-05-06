聚陽營收／淡季效應 4月23.64億、月減逾三成

聚陽（1477）6日公告4月合併營收23.64億元，年增5.81%，月減31.55%，創12個月來新低。聚陽表示，4月營收走低主要受傳統淡季影響，加上處於春夏與秋冬服飾交替期間，部分訂單已於3月提前出貨。展望後市，仍維持第2季較去年同期價量齊揚的展望。

聚陽前四月營收122.88億元，年增13.33%，雖然4月營收較上月下滑，但累計營收仍維持雙位數成長。聚陽表示，4月營收下滑主因為3月接單強勁、部分訂單提前出貨，加上春夏與秋冬服裝轉換期，屬季節性因素所致，對整體營運影響有限。

聚陽預期，第2季營收將呈「一個月比一個月好」的走勢，4月為低點，5月與6月將逐步回升，上半年營收展望不變。公司仍以第2季無論出貨量或平均價格均將優於去年同期為目標，且出貨量有機會雙位數增加。

就市場分布而言，聚陽美國客戶訂單占整體比重達七成，目前仍受美國關稅政策不確定性牽動，預計第3季美系訂單將於5月底確認，實際出貨量將視後續協商結果調整。相較之下，日系客戶訂單則穩定成長，能見度已至年底，且第3季訂單基本底定，全年持續看增。

產品結構方面，受到關稅因素影響，客戶自付關稅的低價款訂單略為減少，高價產品則維持原先出貨預期。隨著低價產品比重降低，聚陽整體接單結構同步優化，平均接單價格提升，有助於毛利率表現。

產能方面，聚陽表示，公司產能建設如期進行中，開線與招工計畫將視訂單動能靈活調整。

日前有外資將聚陽評等自「中立」調降至「賣出」，並大砍目標價從350元降至255元。並指出，聚陽2025年下半年營運風險上升，來自美中貿易關稅壓力加重及美國終端消費力道轉弱，恐使利潤率與獲利同步下滑。聚陽的客戶以中低價品牌為主，議價能力偏弱，不易將額外關稅轉嫁至消費端，導致供應商必須自行吸收成本壓力。

對此聚陽表示，下半年訂單仍需與客戶密切協商，公司將持續優化產品組合與成本結構，以維持營運穩定性。