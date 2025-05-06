台新銀行首季稅後純益創高 財管、信用卡手收維持雙位數成長目標

台新金（2887）6日召開2025年第一季線上法人說明會，台新金2025年第一季稅後純益47億元，每股稅後純益(EPS)0.33元，股東權益報酬率9.32%，每股淨值為14.03元，整體營運持續穩健。法人關心新台幣暴力升值的影響，台新金控總經理林維俊表示，新台幣對美元每波動1角，對台新人壽的影響約8000萬元，但台新人壽幣別錯配比率僅約17%，影響不大；台新銀也針對出口美國比重比較高的業者進行盤點，密切關注未來發展。

台新金召開第一季法說會，由台新金控總經理林維俊、財務長賴昭吟、台新銀行總經理林淑真、個人金融事業總處執行長包國儀、法人金融事業總處執行長張俊明，金融市場事業總處執行長詹景翔、台新人壽總經理戴朝暉、以及台新證券董事長郭嘉宏八人共同主持。

法人關心新台幣暴力升值的影響，台新金控總經理林維俊表示，匯率波動對整個壽險產業確實會有很大的影響，根據內部估算，新台幣對美元每波動1角，對台新人壽的影響約8000萬元，但台新人壽幣別錯配比率僅約17%，在業界是非常低的，因此影響不大，若以新台幣對美元匯率30元來估算，台新人壽的RBC（資本適足率）仍達約306%，相當穩健，

林維俊說，目前台新人壽避險比例大概在50%上下，不會因為匯率短期大幅波動而調整避險比率，且壽險業常用的兩大避險工具之一的NDF（無本金交割遠期外匯交易），昨天避險成本約12%，但今天已飆升到19%，此時增加避險是不符成本的。

法人亦關注貿易戰對銀行的影響，台新銀行法人金融事業總處執行長張俊明指出，銀行這段期間也在密切關注相關局勢的發展，同時因為客戶的因應方式都不太一樣，銀行首先會針對出口美國比重比較高的業者進行盤點，做好風險控管。對於今年法金放款展望，仍維持高個位數成長動能，除了民生需求如綠電、風電之外，也會配合在中小企業如中小信保等方面的政策發展。

台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀指出，以個人客戶來觀察，目前短期來看，對於貸款、財管需求等沒有明顯衝擊，但確實未來不排除未來會影響消費意願，而在財管方面大多持觀望態度，因此銀行會提供相對保守、保本型的產品組合為主。對於今年個金放款展望，則維持中個位數成長動能不變，而今年的財管跟信用卡業務手收，仍維持兩位數的成長目標。

在淨利差（NIM）方面，台新金財務長賴昭吟指出，由於台新銀持續優化資產配置與存放款的結構，加上投資標的多元化，持續提升收益率，同時增加較高利率債券，因此保守估計相較 2024 年，預測全年NIM會有到 6-8 個基點的提升。

台新金控2025年第一季稅後純益47億元，每股稅後純益0.33元，股東權益報酬率9.32%，每股淨值為14.03元，整體營運持續穩健。在資本結構與授信資產品質方面，台新金控、台新銀行、台新證券及台新人壽資本適足率分別為142.0%、15.3%、261%及423%，整體資本結構穩健，台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.13%及994.1%，授信資產品質維持良好。

主要獲利引擎台新銀行第一季稅後純益達49.4億元歷史新高，年增12%；全行總放款相比去年同期增長7.6%，全行總存款則年增9.4%，存放比72.4%。在各項主要收入方面，首季淨利息收入達77億元，年增10.1%；淨手續費收入45億元，年增23.1%，主因為財富管理手續費創單季歷史新高，以及聯貸業務動能回升所帶動。

在信用卡業務方面，簽帳金額與毛手續費收入分別較去年同期成長0.9%、7.4%，有效卡數已突破484萬張，收單家數上升至17.4萬家，持續位居市場領先地位。

台新證券第一季因受市場波動影響，台新證券投資損失致使稅後純益下降，不過經紀市占率仍維持穩定2.23%，承銷主辦之案件數及金額分居市場第二及第四；子公司台新期貨3月市占率攀升至歷史新高1.87%。

台新人壽則於第一季創下歷史新高的單季保費收入，初年度保費(FYP)達105億元，較去年同期成長105.1%，市場占有率升至3.87%。