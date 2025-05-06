快訊

整理／114國中教育會考倒數10天！考試時程、各科重點一把抓

嘉義21歲女大生遭校車輾壓命危 肇事司機稱：沒看到

難獲多數支持？德國總理第一輪投票 梅爾茨得310票「未過半」

聽新聞
0:00 / 0:00

林維俊：台新金未來股利政策 將依三大因素規畫

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
林維俊：台新金未來的股利政策，將依三大因素規畫 今年殖利率居金控前三。本報資料照片
林維俊：台新金未來的股利政策，將依三大因素規畫 今年殖利率居金控前三。本報資料照片

台新金控今日舉行第一季法說會，台新金總經理林維俊今日在法說會上對未來的股利政策指出，包括絕對金額、配發率，以及股利在市場上的相對競爭力，這三大因素都會考量，目前台新金今年股利的現金殖利率在5.5%，已名列全體金控第三高。

台新銀行總經理林淑真指出，對法金客群在關稅上的影響，已全盤檢視客戶的營運及外銷美國的影響，目前受影響客戶不多。法金執行長張俊明表示，對客戶出口美國比重較高的，會作密切觀察，及關注相關的風控。個金執行長包國儀也說，短期衝擊有限，但若持續，影響消費意願，的確會影響貸款及消費力；另外在財管上，的確持觀望態度，銀行相對保守也以提供保本型商品為主。

台新金融市場事業總處執行長詹景翔指出，台幣升值對客戶的避險及交易需求的確有增加，而銀行投資部位在台幣匯率並沒有很大的方向性部位，所以波動有限，主要影響在海外投資的評價變化，但仍遠小於同業受到的影響。

張俊明也說，法金仍將維持在高個位數成長動能，除了貿易戰之外，本土的民生需求例如綠電需求，及和國外的放款資產的平衡，也會繼續致力於中小企業。包國儀表示，今年仍將維持在中個位數成長，接下來也會因應市場環境調整信用卡及財管業務的結構，今年仍將維持在2位數的成長目標。今年第一季也會儘量調節低手收或零手收的產品。

台新人壽總經理戴朝暉也對推出首張分紅保單指出，該保單也是適合接軌的商品之一，而且能有效作風險與利率的管理。

台幣匯率 台新金控 股利

延伸閱讀

央行喊話奏效？台幣貶轉升 壽險股鬆口氣、這檔繼續跌

外資上周買最多竟是這檔金融股 超過台積電和中信金

台第4大金控將誕生！為何金管會未對「新新併」提但書？關鍵是鬆綁ICS相關規定

三大價值浮現！林維俊：新壽未來會有很大「正貢獻」

相關新聞

航空股全線起飛 虎航突破百元寫里程碑、雙雄人氣爆棚

新台幣至5月5日已連續六日升值，累計升幅達7.9%，激勵市場對旅遊消費力的樂觀預期。資金持續湧入航空股，推動股價強勁攀升...

林維俊：台新金未來股利政策 將依三大因素規畫

台新金控今日舉行第一季法說會，台新金總經理林維俊今日在法說會上對未來的股利政策指出，包括絕對金額、配發率，以及股利在市場...

新纖報佳音 Q1獲利增一成 法人看好訂單續熱

新纖昨（5）日公布今年第1季財報，單季稅後純益3.97億元，年增逾10%，每股純益0.25元。法人看好新纖在客戶訂單持續...

勤美Q1 EPS -0.26元 無新案認列

勤美昨（5）日公告今年第1季財報，首季稅後虧損1.11億元，每股虧損0.26元。勤美指出，首季虧損主要是因為無新建案認列...

亞崴Q1 EPS -3.36元 業外拖累

工具機大廠亞崴昨（5）日公布第1季合併財報，營業毛利7,436萬元，第1季因提列3,000多萬元庫存跌價損失，導致稅後虧...

藥華藥4月營收創高

藥華藥（6446）昨（5）日公告4月合併營收12.3億元，月增3.87%，年增83.72%，創單月歷史新高。主要動能來自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。