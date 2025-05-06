林維俊：台新金未來股利政策 將依三大因素規畫

台新金控今日舉行第一季法說會，台新金總經理林維俊今日在法說會上對未來的股利政策指出，包括絕對金額、配發率，以及股利在市場上的相對競爭力，這三大因素都會考量，目前台新金今年股利的現金殖利率在5.5%，已名列全體金控第三高。

台新銀行總經理林淑真指出，對法金客群在關稅上的影響，已全盤檢視客戶的營運及外銷美國的影響，目前受影響客戶不多。法金執行長張俊明表示，對客戶出口美國比重較高的，會作密切觀察，及關注相關的風控。個金執行長包國儀也說，短期衝擊有限，但若持續，影響消費意願，的確會影響貸款及消費力；另外在財管上，的確持觀望態度，銀行相對保守也以提供保本型商品為主。

台新金融市場事業總處執行長詹景翔指出，台幣升值對客戶的避險及交易需求的確有增加，而銀行投資部位在台幣匯率並沒有很大的方向性部位，所以波動有限，主要影響在海外投資的評價變化，但仍遠小於同業受到的影響。

張俊明也說，法金仍將維持在高個位數成長動能，除了貿易戰之外，本土的民生需求例如綠電需求，及和國外的放款資產的平衡，也會繼續致力於中小企業。包國儀表示，今年仍將維持在中個位數成長，接下來也會因應市場環境調整信用卡及財管業務的結構，今年仍將維持在2位數的成長目標。今年第一季也會儘量調節低手收或零手收的產品。

台新人壽總經理戴朝暉也對推出首張分紅保單指出，該保單也是適合接軌的商品之一，而且能有效作風險與利率的管理。