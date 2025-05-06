慧洋營收／自結4月48.68億元 每股稅前盈餘0.03元

慧洋（2637）6日公告2025年4月合併營收為新台幣13.58億元，並同步公告自結獲利，4月份主要受到美國關稅政策影響，造成全球經貿動盪，然慧洋4月單月營業淨利2.37億元，仍較上月成長，營業利益率由12%回升至17%，業外部分則因台幣、日幣及瑞士法郎相對美金升值，認列匯兌損失約美金300萬元，稅前淨利為20,845仟元，自結每股稅前盈餘為0.03元。累計前四月合併營收為新台幣48.68億元，營業淨利4.38億元，稅前虧損1.50億元，自結每股稅前虧損0.20元。

慧洋表示，散裝航運以運輸大宗原物料為主，相較於貨櫃航運，受美國關稅政策衝擊程度相對較小，然而其政策方向反覆不定，仍會增添市場不確定性，進一步影響各產業投資信心以及全球貿易活絡程度。中國作為全球最大原物料進口國，短期內可能因轉口貿易而拉長船舶航程，有助運價向上，然若美中貿易問題遲遲未解，中長期可能導致整體散裝航運需求下滑。

至於船舶供給方面，今年散裝新造船投入量仍偏低，而截至目前為止，亦未見市場大量拆船，整體運力增長尚屬平穩，展望後市，隨著環保法規日趨嚴謹以及新造船價格持續攀升，使得散裝進入門檻明顯上升，而慧洋持續穩定投資新造船，並適度依市場行情處分老舊船舶，有助集團在面對大環境不確定下維持一定營運表現。