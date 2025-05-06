太子營收／4月7.97億元 年增6.07%

太子（2511）6日公告，4月營收7.97億元，年增6.07%；累計今年前四月營收24.95億元，年增1.54%。

太子指出，目前手上餘屋還有台北市「太子華威」，目前銷售已達64％，台中「太子咸亨」僅剩個別戶，餘屋總銷近10億元，今年目標要將手上餘屋全部銷售完畢。

推案方面，太子指出，目前手上有兩案，包括台中14期案以及台南善化案，台中14期案位於豐樂北二路、榮貴街口，基地1,273坪，規劃二棟地下二層、地上14樓建築，104戶40坪左右大3房產品，單價坐6望7，預計8月取得建照並採邊建邊售。

「台南善化案」預計2027年第1季完工，目前會評估是否在年底會預售推出，不過仍得看市場情況而定。太子指出，未來目標會是每一年至少可以穩定推一個案量。

展望未來，太子表示，對房市保守看待，主要是過去幾年推案量大，可供市場選擇的產品眾多，未來個案會運用品牌力與集團資源整合，創造新商機，購地策略會以六都，具有交通建設題材的區域為主。