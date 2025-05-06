快訊

前夫毀滅式爆料、3千張大尺度清涼照流出 汪小菲妻Mandy反擊了

秘密會議吃什麼？教宗選舉有哪些食物不准吃

半導體風雲／聯電、格芯合併真有賺頭？先看是誰在說媒

太子營收／4月7.97億元 年增6.07%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

太子（2511）6日公告，4月營收7.97億元，年增6.07%；累計今年前四月營收24.95億元，年增1.54%。

太子指出，目前手上餘屋還有台北市「太子華威」，目前銷售已達64％，台中「太子咸亨」僅剩個別戶，餘屋總銷近10億元，今年目標要將手上餘屋全部銷售完畢。

推案方面，太子指出，目前手上有兩案，包括台中14期案以及台南善化案，台中14期案位於豐樂北二路、榮貴街口，基地1,273坪，規劃二棟地下二層、地上14樓建築，104戶40坪左右大3房產品，單價坐6望7，預計8月取得建照並採邊建邊售。

「台南善化案」預計2027年第1季完工，目前會評估是否在年底會預售推出，不過仍得看市場情況而定。太子指出，未來目標會是每一年至少可以穩定推一個案量。

展望未來，太子表示，對房市保守看待，主要是過去幾年推案量大，可供市場選擇的產品眾多，未來個案會運用品牌力與集團資源整合，創造新商機，購地策略會以六都，具有交通建設題材的區域為主。

房市 營收

延伸閱讀

台光電4月營收月減年增 法人看估全年 EPS 上看42元

景氣7個月來新低！財新中國4月服務業PMI降至50.7

鴻海營收 衝出最強4月…預估本季業績向上

大立光4月營收月減11% 十個月低點

相關新聞

航空股全線起飛 虎航突破百元寫里程碑、雙雄人氣爆棚

新台幣至5月5日已連續六日升值，累計升幅達7.9%，激勵市場對旅遊消費力的樂觀預期。資金持續湧入航空股，推動股價強勁攀升...

新纖報佳音 Q1獲利增一成 法人看好訂單續熱

新纖昨（5）日公布今年第1季財報，單季稅後純益3.97億元，年增逾10%，每股純益0.25元。法人看好新纖在客戶訂單持續...

勤美Q1 EPS -0.26元 無新案認列

勤美昨（5）日公告今年第1季財報，首季稅後虧損1.11億元，每股虧損0.26元。勤美指出，首季虧損主要是因為無新建案認列...

亞崴Q1 EPS -3.36元 業外拖累

工具機大廠亞崴昨（5）日公布第1季合併財報，營業毛利7,436萬元，第1季因提列3,000多萬元庫存跌價損失，導致稅後虧...

藥華藥4月營收創高

藥華藥（6446）昨（5）日公告4月合併營收12.3億元，月增3.87%，年增83.72%，創單月歷史新高。主要動能來自...

志強4月營收年增17% 百和年增12%

足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）公布4月合併營收20.06億元、年增17%，創單月營收同期新高，且連續16個月年增正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。