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新鋼鎖漲停、中鋼觸季線 台幣轉貶擋得住鋼鐵大軍？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

新台幣近期強勢升值激勵鋼鐵族群6日士氣高昂，多頭大舉進攻。新鋼（2032）強勢漲停鎖死，海光（2038）同步飆升逾4%，龍頭股中鋼（2002）觸及季線、牽手中鴻（2014）走高，推升鋼鐵類指一度彈升逾2%，成為穩盤要角，惟台幣匯率近午由升轉貶，上半場暫收30.185元、貶值4分，類指漲幅也稍有收斂。

台幣升值帶來的採購成本降低，短期內有助提升企業毛利率，市場對鋼鐵業績表現抱持樂觀期待。然而，匯率快速升值也可能削弱出口競爭力，影響海外訂單價格優勢，長期仍需關注全球經濟與匯率波動風險。

中鋼近期熱軋盤價持續調整，3、4月合計每噸上漲700元，第2季部分產品調漲500至600元。但受美國對等關稅政策影響，5月盤價以平盤開出，顯示業者對市場需求態度謹慎。

法人預估，第2季中鋼出貨量季增約5%，雖然價格與需求趨於保守，但煉鋼利差擴張趨勢持續，為獲利提供支撐。分析師指出，關稅政策使下游客戶態度趨於保守，短期訂單動能受限，但中鋼全年出貨目標不變，且全球鋼價穩健，加上煤鐵價格下跌，有助獲利進一步改善。

綜合來看，新台幣升值短期利多鋼鐵股，尤其降低進口原料成本，但中長期仍須警惕出口競爭力與匯率波動風險。

台幣匯率 新台幣 鋼鐵股

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