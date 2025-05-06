航空股全線起飛 虎航突破百元寫里程碑、雙雄人氣爆棚

新台幣至5月5日已連續六日升值，累計升幅達7.9%，激勵市場對旅遊消費力的樂觀預期。資金持續湧入航空股，推動股價強勁攀升。

台灣虎航（6757）盤中強勢漲停，股價鎖在103.5元，正式成為台股歷史上首檔突破百元的航空股。此外，長榮航（2618）與華航（2610）同樣受到熱錢追捧，雙雙爆出逾10萬張大量，分列台股第二、四名，股價則分別大漲逾7%、4%，族群成為盤面焦點。

產業面上，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）同意再次大幅增產，加上美國發動的貿易戰可能拖累需求，國際原油價格5日盤中應聲挫跌，布蘭特一度跌破每桶60美元。業內人士指出，航空業的成本結構最大的是油價，上看三成，加上新台幣猛升、購買力隨之提升，下半年有望出現出國觀光熱潮，不僅推升航空客運的量能，對旅行社等觀光股也將有所助益。

不過，新台幣近日強勢升值，5日盤中最高攀升至29元。面對這波「升值之亂」，央行總裁楊金龍對市場喊話，表示將逐步加大匯市調節力道，盼能穩定匯率，減少因市場預期心理帶來的劇烈波動。

此外，央行近期發現有「炒匯禿鷹」短期資金湧入，意圖透過匯率變動套利，央行已發出警告並要求這些短期炒匯資金撤離台灣，以確保匯市穩定，避免市場過度投機。

不過也有分析師提醒，雖然航空與旅遊股近期表現搶眼，但第2季面臨營運挑戰，加上新台幣升值可能屬短線題材，第3季全球經濟受川普新關稅陰影影響，仍恐影響航空業中期表現，應審慎觀察中長線財報與全球經濟變化。