不只是台幣升值！旅行社股多檔漲停 三大主因一次看

旅行社族群6日盤中強勢表態，在台幣升值激勵下吸引資金追捧，燦星旅（2719）、易飛網（2734）、五福旅遊（2745）盤中股價齊攻漲停，旅天下（6961）、山富（2743）也同步勁揚，觀光類股買氣熱絡。

市場普遍解讀，旅行社股走強主因台幣急升，有助於壓低出國成本、提升民眾旅遊意願。不過法人指出，本波漲勢背後實則受三大利多支撐，並非單靠匯率助攻。

首先，暑期出國旅遊需求熱絡，旅行社接單提前發酵。多家業者指出，今年暑假產品詢問與預訂都比去年提早啟動、成長動能強勁，尤其歐洲、日本線買氣暢旺，包機與長程團體線報名速度超出預期。

五福5日公告首季財報，表現相當亮眼。第1季合併營收21.89億元，較去年同期成長21.52%；稅後純益1.45億元，年增38.1%，每股稅後純益4.29元，包括營收、獲利、每股純益皆創單季歷史新高。展望後市，公司表示，德國、瑞士、義大利等長程線依舊是熱銷主力，暑假團費維持穩定，加上早鳥優惠助攻，推升訂單成長。

雄獅（2731）也表示，今年旅遊市場持續升溫，不僅短線需求旺盛，長程線更迎來提前預訂熱潮，平均下訂時間已提前至至少六個月前。其中，北歐極光行程的訂單已排到明年3月。暑期熱門目的地仍以日本為首選，親子族群偏好主題樂園、動物園、水族館體驗；韓劇熱播亦帶動濟州島爆量成長，預估出團人數年增逾八成，長程線則以奧捷經典行程最為熱銷，已售出逾六成席次。

其次，2026年連假天數多，也提前釋放長線利多。根據《紀念日及節日實施辦法》推估，明年全年將有116天假期，其中包含7個三天以上連假，包含春節、勞動節、端午與中秋多落在周五，便於上班族規劃出國行程。法人認為，連假紅利將對旅行社明年接單與產品設計產生帶動效應，提前反映在資金布局上。

此外，新台幣近期轉強，匯率優勢有助於降低出國成本，進一步提升國人出境旅遊的意願。台幣升值對以代收代付模式營運的旅行社來說，能間接刺激報名人數成長，對營收與獲利形成正面循環。