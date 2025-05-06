世界財報／首季每股賺1.31元 下午法說會聚焦3議題
世界先進（5347）2025年第1季基本每股盈餘1.31元，優於2024年首季的0.78元；6日14時將召開線上法說會，法人聚焦今年第2季復甦力道、新加坡廠進度、關稅影響半導體景氣等議題。
世界先進公布，2025年第1季營業收入119.49億元，稅前淨利26.74億元，本期淨利24.06億元，歸屬於母公司淨利24.13億元，基本每股盈餘1.31元，優於2024年首季的0.78元。
世界先進盤後將召開法說，董事長暨策略長方略日前曾表示，對2025年景氣仍持溫和成長的看法，但同時提醒須關注關稅對整體經濟的潛在影響。在海外布局方面，公司在新加坡的投資計畫保持不變，將持續推進12吋廠的建設，預計投資額約2,000億元，並加快推動相關進程。
股價方面，世界短線股價挑戰90元關卡，持續在5日線上下狹幅震盪，5日量增收低0.11%、報89.7元。
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