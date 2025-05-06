新纖報佳音 Q1獲利增一成 法人看好訂單續熱

新纖（1409）昨（5）日公布今年第1季財報，單季稅後純益3.97億元，年增逾10%，每股純益0.25元。法人看好新纖在客戶訂單持續、產線生產正常下，整體營運可望有穩定支撐。

法人指出，近年來新纖擴大投資瓶用酯粒生產規模，主要以台灣、泰國生產基地為主，產能增加挹注營運表現，都有高二位數增加；進而推升今年第1季稅後純益年增逾一成。

市場調查，受惠於固聚酯粒、瓶用酯粒因民生必需支撐，未來五年全球瓶酯需求預估每年會以3%至4%的速度成長，尤其是R-PET的需求，在全球減碳、淨排標準愈來愈高下，至2050年淨零碳排的期限前，逐年都會以高幅度的速度成長。

新纖的固聚酯粒營收中，有25%至30%來自綠色產品。在品牌廠要求、客戶需求增加下，新纖已陸續在台灣新增1.8萬噸的再生聚酯產能，年產21萬公噸的泰國新廠也已投產，預期固聚酯粒營收來自綠色產品的比重，可拉高到50%，將穩定支撐整體營運表現。

另外，此次美國對等關稅重創台灣、東南亞地區輸美的動能。但瓶用酯粒、再生酯粒被列為豁免品項，將對新纖營運穩定加分，甚至可降低其他紡品輸美的壓力。

新纖為強化集團多角化投資策略、拓展營收來源，最近宣布將投入10.86億元參與新昕資本設立案，持股比例約43.3%。

新纖指出，主要是強化多角化投資，整合不同領域的策略性股東資源，尋求多元投資機會，以提升整體投資報酬。