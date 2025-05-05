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中砂營收／4月6.98億元 創單月歷史新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）於5日公布4月業績，創單月歷史新高。

中砂4月合併營收為6.98億元，月增16.1％、年增28.7％，累計前四月合併營收為24.7億元，年增15.5％。

中砂首季歸屬母公司業主淨利2.85億元，季增近二成，年增逾一成，每股純益為1.96元，其中認列外幣兌換與評價利益約3,200萬元。

中砂的砂輪事業部方面，所併購的日本MKS與泰國MGT砂輪子公司從4月開始有營收貢獻。鑽石事業部方面，邏輯先進製程及記憶體客戶所用鑽石碟持續成長，且2奈米製程用鑽石碟預期將逐季 增加。

至於晶圓再生事業部方面，中砂規畫從第3季起，12吋再生晶圓產品將增加3萬片產能，達到33萬片，明年第3季起再增加7萬片，至40萬片總產能。

中砂 晶圓

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