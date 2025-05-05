志強4月營收年增17% 百和4月營收年增12.8%

足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）公布4月合併營收20.06億元、年增17%，創單月營收同期新高，且連續16個月年增正成長；累計前四月合併營收80.14億元、年增39.9%，亦創同期營收新高。

百和（9938）也公布4月合併營收13.19億元、年增12.8%，為連續三個月年增正成長；累計前四月合併營收56.42億元、年增17.8%。集團另一家百和興業-KY（8404）4月合併營收6.68億元、年增14.9%；累計前四月合併營收26.09億元、年增23.4%。

受惠全球製鞋產業景氣復甦，志強今年第1季淡季不淡，目前訂單能見度已看到今年中，全年營運展望審慎樂觀。法人估，志強今年有機會賺逾一個資本額。

今年美國將舉行國際足總俱樂部世界盃（世俱盃）足球賽，2026年有世界盃足球賽，都有望帶動足球鞋需求。此外，志強積極拓展專業跑鞋領域，印尼廠將針對客戶Brooks規劃設計產品，有望進一步挹注營運成長動能。

目前，志強印尼建廠進度順利，新廠預計6月完工投產，主要生產Brooks的跑鞋，規劃年產能600萬雙，第二期可再增加600萬雙，達到1,200萬雙的產能。