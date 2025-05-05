新纖財報／首季稅後純益3.97億元 EPS 0.25元

新纖（1409）5日公布首季財報，稅後純益3.97億元，年增逾10%，每股稅後純益（EPS）0.25元。法人並看好新纖在客戶訂單持續、產線生產正常下，整體營運將可有穩定支撐。

法人指出，近年來，新纖擴大投資瓶用酯粒生產規模，尤其以台灣、泰國生產基地，產能增加下，挹注營運表現，都有二位數增加；進而推升今年第1季稅後純益3.97億元，年增逾10%，每股稅後純益（EPS）0.25元。

而依據市場調查，受益固聚酯粒、瓶用酯粒因民生必需支撐，未來五年全球瓶酯需求預估每年會以3%至4%的速度成長，尤其是R-PET的需求，在全球減碳、淨排的標準愈來愈高下，至2050年淨零碳排的期限前，逐年更會以高幅度的速度成長。

新纖的固聚酯粒營收中有25%至30%來自綠色產品。在品牌廠要求、客戶需求增加下，新纖已陸續在台灣新增1.8 萬噸的再生聚酯產能、年產21萬公噸的泰國新廠也已投產，預期固聚酯粒營收來自綠色產品的比重，可拉高到50%，對整體營運將可有穩定支撐。

另外，此次美國對等關稅重創台灣、東南亞地區輸美的動能。但瓶用酯粒、再生酯粒被列為豁免產項，將對新纖營運穩定加分，甚至可降低其他紡品輸美的壓力。