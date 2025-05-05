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亞崴財報／第1季提列庫存跌價損失 每股稅後虧3.36元

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

工具機大廠亞崴（1530）5日公布第1季合併財報，營業毛利7,436萬元，第1季因提列3,000多萬元庫存跌價損失，導致稅後虧損3.25億元，每股稅後虧損3.36元，也是2020年第1季以來首度出現單季虧損。

亞崴第1季合併營收5.52億元、年增52.4%。亞崴表示，第1季本業原本賺錢，但因提列3,000多萬元庫存跌價損失，加上投資宇隆（2233）、惠特（6706）、博大（8109）等股票遭逢股災，受金融評價損失影響，致單季出現虧損，但亞崴強調，對公司營運並無影響。

亞崴董事會日前通過，將從4月18日至6月17日止買回自家股票，預計買回2,000張，買回價格區間為20至46元。

程泰（1583）集團董事長楊德華稍早表示，自從美國宣布實施對等關稅以來，程集團包括程泰、亞崴兩家公司，累計接獲來自東南亞、歐洲及中國大陸的訂單金額已逾1.5億元，整體在手訂單跟去年同期有雙位數增長。

程泰集團目前在手訂單逾21億元，其中程泰由去年第4季的5億至6億元，增加至9億元；亞崴也由去年第4季的6億至7億元，增至12億餘元。法人樂觀預期，亞崴及程泰第2季接單與出貨都將優於去年同期與今年首季。

程泰 股票

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