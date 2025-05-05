榮成單月每股虧0.08元

工紙大廠榮成（1909）昨（5）日公告4月合併營收40.66億元，年減2.98%，仍為今年以來新高；累計前四月合併營收達142.99億元，年減4.63%。

榮成並自結4月單月合併營業虧損2,873萬元，稅前虧損1.02億元，每股稅前虧損0.08元，累計前四月營業虧損459萬元，合併稅前虧損1.82億元，每股稅前虧損0.14元。

法人表示，榮成4月本業小虧，但整體稅前虧損擴大，主要受台幣月底驟升認列業外潛在匯損所致，4月為大陸工紙傳統需求淡季，行情窄幅震盪，紙廠出貨相對穩定，清明假期後龍頭大廠每噸紙推漲30元，大廠積極去化庫存，庫存水準維持低位。即便4月中美關稅戰升溫，大陸出口承壓，影響出口商品包裝需求，同時內需刺激政策推動下，內需包裝需求增加抵銷部分關稅戰衝擊。