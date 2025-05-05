快訊

新台幣暴衝…談過去10年升值經驗 銀行業：這次截然不同

兩波鋒面接力 中北部、東部今明雷雨 母親節全台壞天氣

台幣狂升…盤中驚見2字頭 楊金龍：有禿鷹

榮成單月每股虧0.08元

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

工紙大廠榮成（1909）昨（5）日公告4月合併營收40.66億元，年減2.98%，仍為今年以來新高；累計前四月合併營收達142.99億元，年減4.63%。

榮成並自結4月單月合併營業虧損2,873萬元，稅前虧損1.02億元，每股稅前虧損0.08元，累計前四月營業虧損459萬元，合併稅前虧損1.82億元，每股稅前虧損0.14元。

法人表示，榮成4月本業小虧，但整體稅前虧損擴大，主要受台幣月底驟升認列業外潛在匯損所致，4月為大陸工紙傳統需求淡季，行情窄幅震盪，紙廠出貨相對穩定，清明假期後龍頭大廠每噸紙推漲30元，大廠積極去化庫存，庫存水準維持低位。即便4月中美關稅戰升溫，大陸出口承壓，影響出口商品包裝需求，同時內需刺激政策推動下，內需包裝需求增加抵銷部分關稅戰衝擊。

工紙 榮成

延伸閱讀

榮成營收／4月本業小虧 中國大陸內需5月有望好轉

謝鋒：如美方準備要談 就應拿出平等尊重互惠態度

關稅戰 中駐美大使：美方要談應拿出平等尊重態度

關稅戰…澳洲萊豬打頭陣 蔣萬安：捍衛大眾食安不容退讓

相關新聞

新纖報佳音 Q1獲利增一成 法人看好訂單續熱

新纖昨（5）日公布今年第1季財報，單季稅後純益3.97億元，年增逾10%，每股純益0.25元。法人看好新纖在客戶訂單持續...

勤美Q1 EPS -0.26元 無新案認列

勤美昨（5）日公告今年第1季財報，首季稅後虧損1.11億元，每股虧損0.26元。勤美指出，首季虧損主要是因為無新建案認列...

亞崴Q1 EPS -3.36元 業外拖累

工具機大廠亞崴昨（5）日公布第1季合併財報，營業毛利7,436萬元，第1季因提列3,000多萬元庫存跌價損失，導致稅後虧...

藥華藥4月營收創高

藥華藥（6446）昨（5）日公告4月合併營收12.3億元，月增3.87%，年增83.72%，創單月歷史新高。主要動能來自...

志強4月營收年增17% 百和年增12%

足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）公布4月合併營收20.06億元、年增17%，創單月營收同期新高，且連續16個月年增正...

榮成單月每股虧0.08元

工紙大廠榮成（1909）昨（5）日公告4月合併營收40.66億元，年減2.98%，仍為今年以來新高；累計前四月合併營收達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。