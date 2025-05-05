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藥華藥4月營收創高

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

藥華藥（6446）昨（5）日公告4月合併營收12.3億元，月增3.87%，年增83.72%，創單月歷史新高。主要動能來自罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）於美國行銷策略優化及全球市占率穩健成長。

藥華藥表示，今年以來，開立處方的新醫師與新病人數量持續走高，顯示全球行銷團隊在全面升級過程中已取得初步成效。藥華藥透過麥肯錫式顧問團隊的全面規劃，成功整合其美國子公司中的醫藥、行銷、市場准入及銷售團隊，為今年的營運大力加速，並朝著年度目標穩步邁進。

公司亦將於5月12日受邀參加國票證券舉辦之法人說明會，屆時將就首季財報、全球市場進展、未來營運重點，進行說明。

藥華藥表示，該公司發展的Ropeg筆型注射器，目前接獲美國食品藥物管理局（FDA）通知，其審查目標日期為5月27日，也預期將提升市場競爭優勢及患者使用便利性。

美洲市場方面，藥華藥經營團隊於4月底親赴巴西，參與合作夥伴 Pint-Pharma GmbH主辦之血液疾病會議「Sphere 2025」，慶祝 Ropeg 獲得巴西國家衛生監督局（ANVISA）核准上市。

美國 藥華藥

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