望隼財報／首季 EPS 3.32元 毛利率跳升3個百分點

隱形眼鏡代工大廠望隼（4771）5日公告首季營收8.11億元，年增5.53%，稅後純益1.93億元，年增5.46%，每股稅後純益3.32元。

望隼首季毛利率41%，較去年同期38%增加3個百分點，公司表示，主要是第1季中國大陸及日本市場的訂單增加，加上以AI導入製程、逐步提升良率所致；首季營業利益率為29%，較去年同期31%減少2個百分點，主要是新成立的子公司尚在投入初期，相關運營費用上較高，影響了整體的淨利的表現；另，每股稅後盈餘為3.32元，較去年同期略減，主要是因為去年現金增資導致股本增加。

望隼表示，布局美國及價值鏈整合是公司平衡區域發展的策略方向，儘管第1季的營業利益率及每股稅後盈餘有所下降，但長期看來這項投資將為公司帶來更多的成長機會。未來將加速子公司的業務發展，並提升整體營收及利潤率，預計將可為望隼的獲利帶來一波貢獻。

望隼並公告4月合併營收來到2.85億元，較上月減少3.14%、較去年同期成長13.57%；累計前四月合併累積營收10.95億元，較去年同期成長7.51%。

展望後市，望隼表示，第2季因應日本開學季及中國大陸的618檔期，預期客戶訂單將持續回流；此外，第2季將取得大陸市場矽水膠彩片證照，隨著新產品的持續推出及市場拓展計畫的推進，預計今年整體營收成長將會逐季往上。