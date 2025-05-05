榮成營收／4月本業小虧 中國大陸內需5月有望好轉

榮成（1909）5日公告4月合併營收40.66億元，年減2.98%，累計前4月合併營收達142.99億元，年減4.63%。

公司並自結單月合併營業利益虧損2,873萬元，合併稅前淨利歸屬於母公司業主虧損1.02億元，每股稅前虧損EPS 0.08元，累計前4月營業利益虧損459萬元，合併稅前淨利歸屬於母公司業主虧損1.82億元，每股稅前盈餘虧損0.14元。

法人表示，榮成4月本業小虧，虧損擴大主要受台幣月底驟升認列業外潛在匯損所致，4月為大陸工紙傳統需求淡季，行情窄幅震盪，紙廠出貨相對穩定，清明假期後龍頭大廠每噸紙推漲30元，大廠積極去化庫存，庫存水準維持低位，多數紙廠處於產銷平衡。

4月中美關稅戰升溫，大陸出口承壓，間接影響出口商品包裝需求，但同時在內需刺激政策持續推動下，內需包裝需求增加抵銷部分關稅戰衝擊。

展望後市，5月大陸內需有望好轉，目前工紙利潤微薄，因此價格繼續下調的空間不大，天氣逐漸轉暖，夏季需求疊加年中618電商促銷備貨，提升工紙需求；其次，5月初部分紙廠如山鷹、景興宣布停機，加上預期5月進口紙量減少，供應端壓力小於4月。