快訊

邱軍涉酒駕撞死運將逃逸 檢起訴移審…法官裁定20萬交保

直播／央行出手！匯市成交大量 台幣升至30.145元

虐童案傳喚鑑定人調查 劉彩萱竟「自稱」童年受家暴才犯案

海悅營收／4月大增逾五成「擎天森林」交屋貢獻營建收入達5.06億元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

海悅國際（2348）於5日公告今年4月合併營收達7.93億元，較去年同期成長54.75％；累計前四月合併營收24.41億元，年減幅收斂至12.5％。

海悅4月合併營收主要成長動能為，「擎天森林」建案如期完成交屋，於4月貢獻營建收入達5.06億元，加上國內代銷業績挹注2.87億元，得4月合併營收7.93億元，年增率54.75％。

今年海悅前四月合併營收達24.41億元、年減12.5%；海悅表示，目前國內在手代銷建案總銷金額合計約3,300億元，代銷本業業績來源無虞，待建商新開建案推出逐漸靠攏買方市場期待之價格，使買賣雙方建立房價共識基礎下，進而帶動建案成交量表現。

面對全球景氣循環，海悅指出，集團多角化布局將展現效益，下半年海悅將有新北市「A3光點」、台中市「南悅豐映」與高雄市「達麗未來市」等建案，將陸續依完工交屋時程貢獻營收。

海悅國際將在6月16日舉辦股東常會，會中將承認2024年度盈餘分配案，擬配發現金股利每股9元，配發率為62.37％。

以海悅5日收盤參考價123.50元計，現金殖利率為7.29％；海悅表示，目前公司財務體質健全，因此將經營成果回饋全體股東共享，並同步保留部份盈餘充裕營運資金，為中長期營運穩健布局。

海悅 營收

延伸閱讀

影／住宅停車場化身24節氣藝廊 台南高商師生貢獻美學素養

台股大地主股價鍍金！這檔紡織股跳空漲停、盤中委買逾5,000張

五家產險現金殖利率逾5％ 合計將發放54.7億股利

機車廠突圍 衝外銷市場

相關新聞

外資上週買超523億元 加碼中信金排第1

美國對等關稅利空鈍化，台股上週大漲914.91點或4.60%，集中心市場指數2日收在20787.64點。根據證交所統計，...

肉品、食品加持 大成第一季每股賺1.05元

大成集團公布第一季財報，營收254.6億元，較去年同期成長0.8%，稅後純益8.8億元，較去年同期成長4%，每股純益1....

台股大地主股價鍍金！這檔紡織股跳空漲停、盤中委買逾5,000張

台幣強勢升值激勵資產股行情，紡織族群中坐擁龐大土地資產的「大地主概念股」股價集體飆升。南紡（1440）5日強勢跳空漲停，...

新台幣早盤升破30元大關 法人看好資產等族群

新台幣5日盤中再次強勢升值，一舉升破30元整數大關，引發台股盤中重挫逾400點後，法人機構指出，新台幣升值雖不利電子等出...

五家產險 股息殖利率逾5%

五家上市產險公司2024年現金股利配發全數出爐，不僅配息水準優於去年，且現金股息殖利率全面逾5％，五家產險預計將發放54...

鋼聯擁利基 長線看俏

國際氧化鋅提煉加工費大幅下調，鋅價利差擴大，鋼聯（6581）營運吃補，加上煉鋼廠耐火材來源逐漸增加，廢棄物回收利基湧現，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。