海悅營收／4月大增逾五成「擎天森林」交屋貢獻營建收入達5.06億元

海悅國際（2348）於5日公告今年4月合併營收達7.93億元，較去年同期成長54.75％；累計前四月合併營收24.41億元，年減幅收斂至12.5％。

海悅4月合併營收主要成長動能為，「擎天森林」建案如期完成交屋，於4月貢獻營建收入達5.06億元，加上國內代銷業績挹注2.87億元，得4月合併營收7.93億元，年增率54.75％。

今年海悅前四月合併營收達24.41億元、年減12.5%；海悅表示，目前國內在手代銷建案總銷金額合計約3,300億元，代銷本業業績來源無虞，待建商新開建案推出逐漸靠攏買方市場期待之價格，使買賣雙方建立房價共識基礎下，進而帶動建案成交量表現。

面對全球景氣循環，海悅指出，集團多角化布局將展現效益，下半年海悅將有新北市「A3光點」、台中市「南悅豐映」與高雄市「達麗未來市」等建案，將陸續依完工交屋時程貢獻營收。

海悅國際將在6月16日舉辦股東常會，會中將承認2024年度盈餘分配案，擬配發現金股利每股9元，配發率為62.37％。

以海悅5日收盤參考價123.50元計，現金殖利率為7.29％；海悅表示，目前公司財務體質健全，因此將經營成果回饋全體股東共享，並同步保留部份盈餘充裕營運資金，為中長期營運穩健布局。