快訊

邱軍涉酒駕撞死運將逃逸 檢起訴移審…法官裁定20萬交保

直播／央行出手！匯市成交大量 台幣升至30.145元

虐童案傳喚鑑定人調查 劉彩萱竟「自稱」童年受家暴才犯案

大成財報／首季 EPS 1.05元 搶攻國際市場加工食品商機

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

大成集團（1210）公布2025年首季財報，首季合併營收為254.6億元，年增0.8%，稅後純益達8.8億元，年增4%，每股稅後純益（EPS）1.05元。大成表示，今年第1季肉品與食品獲利比去年同期成長，有效助益營收。

大成表示，近年來集團積極多角化經營，搶攻國際市場加工食品商機，未來台灣、大陸及美國等地都將擴大投資，瞄準加工即食產品大餅；在台灣部分，土雞加工廠預計今年八月投產，提供熟食土雞加工品。迎接母親節到來，大成馬稠後食品廠推出慢熬雞精禮盒，隨著夏日來臨，低卡高蛋白質的舒迷輕食嫩雞胸，預料將再掀起銷售熱潮，隨著小家庭增加，也看好方便快速烹調的調理食品。

大成表示，自推出全程不使用抗生素的「益活雞」，一上市便供不應求，目前在各大超市量販店與速食連鎖等通路銷售，未來會持續擴大產量；「上品語可生食雞蛋」上市後也到各界好評，積極在超商量販店等通路鋪貨，成為許多餐飲品牌指定使用產品。

大成集團是台灣農畜食品供應大廠，目前飼料、白肉雞、雞蛋市占率均為第一，營運項目從種雞孵化、飼料營養配方，飼養管理、肉品加工、食品加工、物流配送、零售餐飲、商場營運等，推動垂直整合，帶給消費者安心健康美味的禽畜食品。

營收 雞蛋 餐飲

延伸閱讀

肉品、食品加持 大成第一季每股賺1.05元

金融市場波動影響收益 四產險純益滑落逾三成

首批澳洲萊豬進口22.99公噸 醫分析三大原因籲清楚標示

日月光最旺Q1 EPS 1.75元

相關新聞

外資上週買超523億元 加碼中信金排第1

美國對等關稅利空鈍化，台股上週大漲914.91點或4.60%，集中心市場指數2日收在20787.64點。根據證交所統計，...

肉品、食品加持 大成第一季每股賺1.05元

大成集團公布第一季財報，營收254.6億元，較去年同期成長0.8%，稅後純益8.8億元，較去年同期成長4%，每股純益1....

台股大地主股價鍍金！這檔紡織股跳空漲停、盤中委買逾5,000張

台幣強勢升值激勵資產股行情，紡織族群中坐擁龐大土地資產的「大地主概念股」股價集體飆升。南紡（1440）5日強勢跳空漲停，...

新台幣早盤升破30元大關 法人看好資產等族群

新台幣5日盤中再次強勢升值，一舉升破30元整數大關，引發台股盤中重挫逾400點後，法人機構指出，新台幣升值雖不利電子等出...

五家產險 股息殖利率逾5%

五家上市產險公司2024年現金股利配發全數出爐，不僅配息水準優於去年，且現金股息殖利率全面逾5％，五家產險預計將發放54...

鋼聯擁利基 長線看俏

國際氧化鋅提煉加工費大幅下調，鋅價利差擴大，鋼聯（6581）營運吃補，加上煉鋼廠耐火材來源逐漸增加，廢棄物回收利基湧現，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。