肉品、食品加持 大成第一季每股賺1.05元

大成集團公布第一季財報，營收254.6億元，較去年同期成長0.8%，稅後純益8.8億元，較去年同期成長4%，每股純益1.05元。大成表示，今年第一季肉品與食品獲利比去年同期成長，有效助益營收。

大成表示，先前推出全台灣第一個規模化、全程不使用抗生素的「益活雞」，一上市便供不應求，目前在各大超市量販店與速食連鎖等通路銷售，未來會持續擴大產量。「益活雞」從源頭開始管控，以健康雛雞配合益生菌，全植物性飼料和植萃精華添加物，加上高標準的飼養管理、農場客製防疫計劃，大成憑藉著著垂直整合的優勢，達到全程無抗飼養，兼顧動物健康，食的安全美味，以及環境的永續。

大成指出，全台第一顆「上品語可生食雞蛋」上市後也到各界好評，積極在超商量販店等通路鋪貨，許多餐飲品牌也指定使用「大成上品語鮮蛋」。上品語可生食雞蛋是大成集團與日本昭和產業攜手合作，引進世界級技術、設備與生產管理，在台生產符合日本生食等級的雞蛋，更是第一家取得台大人畜共通傳染病研究中心沙門氏菌監測暨清淨認證。

此外，大成指出，近年來大成集團積極多角化經營，搶攻國際市場加工食品商機，未來台灣、大陸及美國等地都將擴大投資，瞄準加工即食產品大餅；在台灣部分，土雞加工廠預計今年八月投產，提供熟食土雞加工品。

大成也說，馬稠後食品廠為迎接母親節到來，推出慢熬雞精禮盒，隨著夏日來臨，低卡高蛋白質的舒迷輕食嫩雞胸，預料將再掀起銷售熱潮，隨著小家庭增加，也看好方便快速烹調的調理食品。