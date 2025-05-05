快訊

「你有何資格利用剴剴？」 呂秋遠私生子生母連4問：讓真相攤陽光下

旅台美男為自拍爬羅馬競技場欄柵遭刺穿脊椎 慘狀懸掛如死屍

NBA／下剋上！希爾德爆發加柯瑞甦醒 勇士搶七大戰痛擊火箭

台股大地主股價鍍金！這檔紡織股跳空漲停、盤中委買逾5,000張

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

台幣強勢升值激勵資產股行情，紡織族群中坐擁龐大土地資產的「大地主概念股」股價集體飆升。南紡（1440）5日強勢跳空漲停，盤中委買高掛超過5,000張，成為資產股多頭指標；東華（1418）盤中亦觸及漲停，最高達23.4元；遠東新（1402）則爆量上攻，盤中觸及36.35元，漲幅逾8%，開盤僅兩小時成交量即突破萬張，顯示市場資金積極卡位資產評價上修行情。

法人指出，近日台幣罕見飆升，有利企業帳面資產重估，也使市場資金轉進具土地資產題材的低基期個股，尤其是具備實際開發進度的企業，更吸引短線與中長線買盤同步進場。

南紡目前握有台南仁德71公頃工業用地，近期將加速開發進程。公司規劃的首棟廠辦大樓預計於11月動工，採用科技廠房規格，第一階段基地面積約3,000坪，總樓地板面積達1萬坪，目前已與潛在買家與租戶接洽中，預計七成出售、三成出租。未來將仿照竹北台元科技園區模式推動開發，預估2027年第4季至2028年第1季完工，建照取得後即可啟動預售作業。

資產價值更勝一籌的遠東新，旗下擁有土地總面積約24.3萬坪，其中投資型不動產截至2024年底帳面價值達1,299億元。公司現階段積極推動兩大開發案，分別是桃園內壢舊廠土地活化計畫，涵蓋住宅、商業、醫療及公共設施四大功能區，以及新北市板橋「T-PARK台北遠東通訊園區」第二期住宅與遠百新商場建案，預計2028年完工。隨著開發進度推進，資產價值有望逐步實現並挹注營運成長。

東華也不落人後，手握多筆土地正逐步進入開發階段，目前主要推動三大案，包含台北市東華段合建分屋案、新竹廠工業區都市更新，以及北投新洲美段自地委建案。法人表示，上述開發案最快將自2027年起挹注營收，並於2028、2029年陸續帶來較大規模的獲利貢獻。

市場人士指出，台幣走升有助資產價值浮現，特別是土地具備開發潛力且時程明確的企業，未來評價有望獲得進一步重估。在短線資金熱度加溫下，資產股將成為台股盤面新主流。

南紡 台幣

延伸閱讀

台幣升值衝擊企業獲利 台股開紅後隨即翻黑 一度重摔483點

哪些ETF在市場動盪中脫穎而出？00905期間17.32%的漲幅領先群雄

台股跌逾200點 台積電早盤翻黑、金融壽險股回測

新台幣匯價開盤即閃見29元 投資人憂心產業受創致台股下殺

相關新聞

新台幣早盤升破30元大關 法人看好資產等族群

新台幣5日盤中再次強勢升值，一舉升破30元整數大關，引發台股盤中重挫逾400點後，法人機構指出，新台幣升值雖不利電子等出...

五家產險 股息殖利率逾5%

五家上市產險公司2024年現金股利配發全數出爐，不僅配息水準優於去年，且現金股息殖利率全面逾5％，五家產險預計將發放54...

鋼聯擁利基 長線看俏

國際氧化鋅提煉加工費大幅下調，鋅價利差擴大，鋼聯（6581）營運吃補，加上煉鋼廠耐火材來源逐漸增加，廢棄物回收利基湧現，...

機車廠突圍 衝外銷市場

受到美國關稅問題干擾買氣，機車市場已連續兩個月較去年同期衰退，原本預估在汰舊換新五年補助今年到期將挹注買氣，全年80萬輛...

台塑四寶營收 受矚目

台塑集團台塑、南亞、台化及台塑化四大公司將在7日公布4月合併營收並說明經營展望。隨著近日油價下跌、新台幣持續飆升，台塑四...

工具機族群財報周 開跑

工具機族群本周進入財報周，包括程泰、健椿、直得、新漢、高鋒、巨庭、喬福、上銀、東台及大銀等大廠，都將陸續公布第1季財報。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。