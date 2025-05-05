台股大地主股價鍍金！這檔紡織股跳空漲停、盤中委買逾5,000張

台幣強勢升值激勵資產股行情，紡織族群中坐擁龐大土地資產的「大地主概念股」股價集體飆升。南紡（1440）5日強勢跳空漲停，盤中委買高掛超過5,000張，成為資產股多頭指標；東華（1418）盤中亦觸及漲停，最高達23.4元；遠東新（1402）則爆量上攻，盤中觸及36.35元，漲幅逾8%，開盤僅兩小時成交量即突破萬張，顯示市場資金積極卡位資產評價上修行情。

法人指出，近日台幣罕見飆升，有利企業帳面資產重估，也使市場資金轉進具土地資產題材的低基期個股，尤其是具備實際開發進度的企業，更吸引短線與中長線買盤同步進場。

南紡目前握有台南仁德71公頃工業用地，近期將加速開發進程。公司規劃的首棟廠辦大樓預計於11月動工，採用科技廠房規格，第一階段基地面積約3,000坪，總樓地板面積達1萬坪，目前已與潛在買家與租戶接洽中，預計七成出售、三成出租。未來將仿照竹北台元科技園區模式推動開發，預估2027年第4季至2028年第1季完工，建照取得後即可啟動預售作業。

資產價值更勝一籌的遠東新，旗下擁有土地總面積約24.3萬坪，其中投資型不動產截至2024年底帳面價值達1,299億元。公司現階段積極推動兩大開發案，分別是桃園內壢舊廠土地活化計畫，涵蓋住宅、商業、醫療及公共設施四大功能區，以及新北市板橋「T-PARK台北遠東通訊園區」第二期住宅與遠百新商場建案，預計2028年完工。隨著開發進度推進，資產價值有望逐步實現並挹注營運成長。

東華也不落人後，手握多筆土地正逐步進入開發階段，目前主要推動三大案，包含台北市東華段合建分屋案、新竹廠工業區都市更新，以及北投新洲美段自地委建案。法人表示，上述開發案最快將自2027年起挹注營收，並於2028、2029年陸續帶來較大規模的獲利貢獻。

市場人士指出，台幣走升有助資產價值浮現，特別是土地具備開發潛力且時程明確的企業，未來評價有望獲得進一步重估。在短線資金熱度加溫下，資產股將成為台股盤面新主流。