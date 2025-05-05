新台幣早盤升破30元大關 法人看好資產等族群

新台幣5日盤中再次強勢升值，一舉升破30元整數大關，引發台股盤中重挫逾400點後，法人機構指出，新台幣升值雖不利電子等出口產業，但有利資產、依賴進口的食品，以及國人出國意願有望轉強的航空等內需族群。

法人機構表示，熱錢來襲，結合出口商恐慌性拋匯潮，國內匯市繼上周五上演「大驚奇」戲碼，盤中強升1.247元，為近14年半首見，收盤前央行進場買匯，守住31字頭，新台幣匯率仍飆升9.53角，收在31.064元，創近一年半新高。

但5日盤中新台幣再次強升，逾1.37元，升破30元整數大關，引發台股市場恐怖。根據央行資料顯示，上周五新台幣匯率飆升9.53角，創1993年統計以來、單日升值金額最高紀錄，截至上周為止，新台幣連五升，累計升值1.465元，幅度相當驚人。

分析師表示，針對新台幣升值，受惠新台幣升值的產業，包括國內進口原物料產業，比如食品業者，將具有增加購買力或者降低成本的優勢；對於營建以及具有較高資產的產業將具有保值效果；此外，觀光、航空產業，在新台幣升值有利提振國人出國意願中，營運也有望受惠。

其中，資產股方面，包括士紙（1903）、遠東新（1402）、台肥（1722）、南紡（1440）等；營建股包括京城（2524）、華固（2548）、長虹（5534）、達麗（6177）、華友聯（1436）、遠雄（5522）、國建（2501）、興富發（2542）等；食品股有聯華食（1231）、泰山（1218）、卜蜂（1215）、大成（1210）等；航空、觀光股有長榮航（2618）、華航（2610）、台灣虎航（6757）、雄獅（2731）、鳳凰（5706）、五福（2745）、山富（2743）等。