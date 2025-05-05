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聚陽遭外資降評至「賣出」、大砍目標價至255元 股價跌停鎖死

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

聚陽（1477）2日開盤即跳空重挫，股價隨即打入跌停、並在跌停價鎖死，主因外資花旗出具最新報告，將聚陽評等自「中立」調降至「賣出」，並大砍目標價從350元降至255元。對其基本面轉弱表達強烈疑慮，衝擊市場信心。另家外資里昂則給予聚陽優於大盤評價，但同樣調降目標價從435元下調至350元。

該外資報告指出，聚陽2025年下半年營運風險上升，來自美中貿易關稅壓力加重及美國終端消費力道轉弱，恐使利潤率與獲利同步下滑。聚陽的客戶以中低價品牌為主，議價能力偏弱，不易將額外關稅轉嫁至消費端，導致供應商必須自行吸收成本壓力。

該外資進一步指出，聚陽已二度下修第2季銷售成長預期，由原先年增12-15%，下調至8-10%，反映美國品牌客戶審慎看待後續訂單，且對基本商品的拉貨動能不如預期。這不僅顯示終端市場消費趨勢疲弱，也暗示關稅對供應鏈的實質衝擊已提早浮現。

有外資將聚陽2025年出貨成長率預期自7-8%下修至5%，並預估第3季起關稅壓力進一步發酵，將導致整體訂單趨勢轉弱，進而拖累獲利表現，全年獲利預測下修幅度達16-18%。

市場憂心，供應商在關稅談判中處於劣勢，美國客戶多半無法將稅負轉嫁給消費者，加上近期訂單前景偏弱，不利風險報酬比。

聚陽近期則表示，2025年上半年訂單與營收仍穩健成長，但下半年高度仰賴美國市場，關稅政策發展與消費端景氣將成為影響營運關鍵變數。公司將持續優化產品組合與成本結構，以維持營運穩定性。

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