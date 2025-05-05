五家產險 股息殖利率逾5%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

五家上市產險公司2024年現金股利配發全數出爐，不僅配息水準優於去年，且現金股息殖利率全面逾5％，五家產險預計將發放54.7億元的現金股利。

中再保（2851）2024年全年稅後純益25.1億元，年增20.3%，每股稅後純益為3.14元，創歷史次高，董事會決議配發每股1.9元現金股息，股利水準創歷史新高，配發率達60.5%則是近七年的新高，配發現金股利總金額15.2億元。以該公司2日收盤價26.65元計算，現金股息殖利率高達7.1%。

第一保2024年稅後純益9億元，每股稅後純益3元。以發放現金股利2.1元計算，配發率達70%，配發現金股利總金額6.3億元。若以2日收盤價30元估算，現金殖利率同樣達7％。

新產2024年稅後純益33億元，年增13.6％，每股稅後純益達10.47元，皆創下歷史新高。董事會決議通過每股配發7.15元現金股利，配發率達68.29%，配發現金股利總金額22.6億元。若以2日收盤價107元估算，現金殖利率達6.7%。

旺旺保每股配發現金股利1.5元，配發現金股利總金額3.4億元。以2日收盤價27.45元估算，現金殖利率5.5%。

台產2024年稅後純益11.6億元，較去年同期成長18.8%新高； 每股稅後純益3.21元，配發現金股利2元，配發率達62.3%，以2日收盤價36.55元計算現金殖利率為5.5％。台產董事會也通過辦理現金減資三成案，每股預計退還3元現金。

現金股利

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