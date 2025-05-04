機車廠突圍 衝外銷市場

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

受到美國關稅問題干擾買氣，機車市場已連續兩個月較去年同期衰退，原本預估在汰舊換新五年補助今年到期將挹注買氣，全年80萬輛的市場規模恐怕難以達成，三陽（2206）等機車廠力拚外銷市場突圍。

台灣市場規模受到影響，包括三陽、光陽與宏佳騰都積極發展海外市場；宏佳騰的越南廠即是以外銷為主要考量，代工銷往南韓也是成功策略。尤其美國並非台灣機車業的外銷大國，發展外銷市場成為今年機車業的重要目標。

4月不是傳統機車旺季，5月下旬畢業季即將到來，對於機車業者而言，畢業後的社會新鮮人需求以及學生暑假購車潮才是旺季，業界希望貨物稅議題盡早定案，以免影響旺季表現。

台灣去年機車市場總計約75萬輛，較前一年衰退一成，原本預期今年將較去年成長，有機會回到80萬輛的市場規模，但隨著貨物稅可能被取消，整體大環境不佳等因素影響，已經連續兩個月機車市場較去年同期衰退，截至目前為止，市場需求仍未回溫，這也是各家業者積極推促銷案重要因素。

機車大廠三陽工業指出，傳統3月市場相對熱絡，4月較淡，5月開始準備迎接機車的旺季需求，不過今年需求較冷，3月、4月都較去年同期衰退，受到貨物稅可能取消的不確定因素影響，消費者轉趨觀望，恐怕在貨物稅議題解決之前，市場都會受到影響。

Gogoro指出，全球經濟不穩定，台灣機車市場也受到衝擊，4月整體機車銷量為53,168輛，較前一月下降 8.86%，相較去年同期衰退13.02%。除了整體因素造成4月機車市場明顯衰退，且歷年來機車市場4月都屬於淡季，加上4月市場沒有新車及大型促銷活動等。

貨物稅 車市

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