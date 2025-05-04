鋼聯擁利基 長線看俏
國際氧化鋅提煉加工費大幅下調，鋅價利差擴大，鋼聯（6581）營運吃補，加上煉鋼廠耐火材來源逐漸增加，廢棄物回收利基湧現，獲利更加多元化，中長期營運看俏。
鋼聯董事長林明儒指出，目前國際氧化鋅售價是根據倫敦金屬交易所LME的行情乘以85%，再扣掉氧化鋅加工費用，一旦加工費用愈高、利潤就愈低，相對地，加工費用降低、利差就擴大。此外，氧化鋅加工費的高低，是透過國際大型煉鋅廠透過談判決定，近年世界大型煉鋅廠的力量愈來愈大，因此能取得更好的價格。
他說，以前鋅的加工費用很高，每公噸高達220美元至230美元，隨著市場變化，2024年鋅的加工費每公噸降到165美元，今年再降到80美元，有助鋼聯營運。
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