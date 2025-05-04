工具機族群財報周 開跑

工具機族群本周進入財報周，包括程泰（1583）、健椿（4561）、直得（1597）、新漢（8234）、高鋒（4510）、巨庭（1539）、喬福（1540）、上銀（2049）、東台（4526）及大銀（4576）等大廠，都將陸續公布第1季財報。目前業界對市場看法多持審慎保守，第1季財報將呈各自表現走勢。

台灣機械公會統計，台灣機械3月出口值25.97億美元、年增6.5%，已連續二個月年增正成長；累計第1季出口值為69.61億美元、年增3.3%，第1季整體機械產業呈現緩步回溫。

不過，工具機產業目前需求仍較疲軟，第1季出口值僅4.51億美元，與去年同期相比減少14.9%，是主要出口品項中下滑幅度最大者。

業界不諱言，美國4月初宣布實施對等關稅後，勢必影響後續出口表現，出口回溫恐怕只是「曇花一現」。目前進入90天緩衝期，廠商出貨還算正常，政府近期將與美國進行談判，最後結果備受關注。

另一方面，新台幣兌美元匯率近期狂升，對機械與工具機出口也是一大變數。業界口徑一致呼籲政府，務必要守住30元以上關卡，否則將嚴重衝擊今年廠商的營收與獲利。

上銀第1季營運表現亮眼，單月營收已連續七個月年增正成長；第1季合併營收58.38億元、年增6%，為歷年同期第四高。大銀受惠半導體及自動化等產業訂單持續升溫，第1季合併營收5.87 億元、年增29.5%，亦為同期第四高。