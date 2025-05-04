台塑四寶營收 受矚目

台塑集團台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）及台塑化（6505）四大公司將在7日公布4月合併營收並說明經營展望。隨著近日油價下跌、新台幣持續飆升，台塑四寶對塑化產業後續景氣看法，特別受到市場關注。

台塑月前表示，今年第1季適逢農曆春節長假，出貨天數減少，但第2季步入塑料需求傳統旺季，且多家亞洲輕裂廠安排歲修，下游工廠配合歲修或減產，市場供給減少。

此外，台塑預估第2季開工率86％，高於第1季84％，產銷量增加，因此預期第2季營業額比第1季成長。

不過，台塑也指出，全球經濟充滿不確定性，美國總統川普對等關稅後續發展、俄烏戰爭停火談判等，公司將持續關注國際政經情勢及海運費變化，及對原油與煤炭價格走勢、石化產品市場的影響，適時調整營運策略。

南亞認為，第2季因工作天數恢復正常，且多項產品進入傳統旺季，產銷量提高，預估4月營收較3月增加。其中，電子材料、環氧樹脂，應用於高階伺服器、網通及車用等產品訂單成長，業績有望回升。

此外4、5月是中國EG廠檢修高峰，乙二醇產量將是年內低點，且4月聚酯開動率仍高，有利支撐市場行情，產銷量增加，整個第2季合併營收也有望較第1季增加。

台化指出，第2季對等關稅導致經濟可能衰退疑慮，消費信心更不足，市況短時間不容易明朗。今後要觀察除了油價之外，各國與美國的協商是否能緩和貿易戰。

台塑化認為，油價下跌主因，除OPEC+1傳出5月5日將決定是否增產的預期因素外，更重要的原因是美國關稅效應讓市場需求減緩，導致買家觀望氣氛濃厚所致。由於目前仍屬於市場震盪期，未來走勢尚難以預測。

不過台塑化也認為，此波油價下跌對塑化業不見得是壞事，台塑化除短期庫存有壓力外，隨油價下跌，原料成本也跟進下滑，預期油品還是石化產品的價差都有望拉大。