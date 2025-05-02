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擺脫前二年僅此一家窘境 四壽險擬發現金股利240億元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

壽險業明年即將接軌IFRS17及新一代清償能力制度(TW-ICS)，為強化資本發放現金股利不易，且須取得金管會核准。惟今年已有四家壽險擬發現金股利，擺脫前兩年均僅一家的窘境。遠雄人壽2日公告已取得核准將發出5.4億元現金股利。目前擬發現金股利的還有富壽、台壽以及合庫人壽。

遠壽2024年盈餘分配現金股利0.4元加上股票股利0.7元，總計發出現金5.4億元，並已取得金管會核准函。去年大賺千億的富邦人壽預計發放現金股利210億元，已函報金管會審核中。時隔兩年再度發放現金股利，倘若保險局同意且「不打折」，股利水準將是歷史新高。

中信金旗下台灣人壽，將分派現金股利19.1億元，實際金額尚待保險局核准。合庫人壽將分派現金股利5.78億元，自2016年起已連續十年上繳現金股利予母公司合庫金控。此為台灣壽險業罕見紀錄。

至於六大壽險中，除富壽及台壽之外，包括國壽、新壽、南山人壽因需提列各種法定公積等因素，可分配盈餘為零，致今年股利均掛蛋。另凱基壽董事會則尚未決議。

2024年股市大多頭，壽險業大賺3,155億元寫史上次高紀錄。2021年則因股市及債市皆為多頭行情，壽險公司可大量實現股債資本利得，全年稅後純益3,636億元，創歷史新高，當時金管會核准九家壽險公司發放現金股利，總金額近562億元，家數及金額皆創新高。惟此後兩年均僅此合庫壽一家發放現金股利，今年若四家公司均順利取得保險局核准，總計將發出約240億元。

壽險業 股利 股息

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