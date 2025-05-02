擺脫前二年僅此一家窘境 四壽險擬發現金股利240億元
壽險業明年即將接軌IFRS17及新一代清償能力制度(TW-ICS)，為強化資本發放現金股利不易，且須取得金管會核准。惟今年已有四家壽險擬發現金股利，擺脫前兩年均僅一家的窘境。遠雄人壽2日公告已取得核准將發出5.4億元現金股利。目前擬發現金股利的還有富壽、台壽以及合庫人壽。
遠壽2024年盈餘分配現金股利0.4元加上股票股利0.7元，總計發出現金5.4億元，並已取得金管會核准函。去年大賺千億的富邦人壽預計發放現金股利210億元，已函報金管會審核中。時隔兩年再度發放現金股利，倘若保險局同意且「不打折」，股利水準將是歷史新高。
中信金旗下台灣人壽，將分派現金股利19.1億元，實際金額尚待保險局核准。合庫人壽將分派現金股利5.78億元，自2016年起已連續十年上繳現金股利予母公司合庫金控。此為台灣壽險業罕見紀錄。
至於六大壽險中，除富壽及台壽之外，包括國壽、新壽、南山人壽因需提列各種法定公積等因素，可分配盈餘為零，致今年股利均掛蛋。另凱基壽董事會則尚未決議。
2024年股市大多頭，壽險業大賺3,155億元寫史上次高紀錄。2021年則因股市及債市皆為多頭行情，壽險公司可大量實現股債資本利得，全年稅後純益3,636億元，創歷史新高，當時金管會核准九家壽險公司發放現金股利，總金額近562億元，家數及金額皆創新高。惟此後兩年均僅此合庫壽一家發放現金股利，今年若四家公司均順利取得保險局核准，總計將發出約240億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言