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三洋電第1季 EPS 0.12元 業外報喜

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

家電大廠三洋電（1614）昨（2）日公布第1季財報，營收13.91億元，年增10.7%；營業毛利約2.21億元，年增1.8%；營業利益約0.19億元，較去年同期減少9.7%；在業外收益挹注下，歸屬於母公司業主稅後淨利達0.32億元，較去年同期大幅成長80.3%；每股純益0.12元，優於去年同期的0.07元。

回顧去年，因美元強勢導致採購成本高漲，全年稅後純益2.15億元，為2019年來低點，年減33.22%，每股純益僅0.83元。公司先前指出，獲利衰退主因即來自強勢美元墊高進貨成本，壓縮毛利率表現。

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