超商雙雄大搶冰品商機

進入立夏節氣，台灣正式開啟高溫模式，冰品戰線也隨之升溫。根據超商銷售觀察，氣溫每上升五度，冰品銷量便呈雙位數成長，面對龐大夏季消暑商機， 統一超（2912）與全家紛紛端出自家獨家新品、異業聯名與霜淇淋主打。

業者指出，冰品為季節性高毛利商品，每年5至9月為銷售高峰，單品動輒成長數倍，不僅可快速帶動來客數，更有助於推升夏季業績表現。

7-ELEVEN指出，氣溫每上升1度，冷飲銷售可望增加近一成，進一步反映在冰品與消暑商品的整體業績成長。而全家則透過霜淇淋帶動門市來客數與附加消費，成為提升整體營運效益的重要槓桿。

7-ELEVEN瞄準初夏換季商機，即日起至5月13日推出「冰品博覽會」，搶攻體感升溫後的消暑需求。

此次活動集結百款商品，其中包括六款獨家話題新品，主打水果系、日系風味冰品，並首度引進韓國進口「冰草莓糖葫蘆」，以急速冷凍技術保留口感層次與果香。

全家則祭出自家明星品項Fami!ce霜淇淋迎戰夏季冰品潮，根據銷售數據，霜淇淋銷量在夏季可達秋冬的二至三倍，全家每月霜淇淋銷售量突破百萬支，今年夏季可望再創銷售高峰。