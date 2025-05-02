快訊

立委團結束訪美 盼軍購納入平衡台美貿易

涉嫌偽造罷免連署！國民黨台中黨部書記長等2人遭聲押

獨／新北4小學爆食安危機！飯有塑膠片、湯有蟲…學童餐後10分鐘腹絞痛

正隆進擊 擴增越南產線

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

正隆（1904）年報出爐，董事長鄭人銘在致股東報告書中表示，2025年受到川普上任的貿易政策衝擊，再加上傳統製造業受中國需求疲弱及成本壓力影響，復甦步調緩慢。在集團產銷據點中，看好越南市場前景可期，在越南的第三期生產線將啟動，期能提升市場占有率。

鄭人銘表示，2024年國內造紙產業面臨需求疲弱與去庫存的挑戰，不過上半年內需市場逐漸增溫，加上下半年傳統旺季帶動，整體市況有所回穩。他表示，包裝內需略有提升，但外銷表現仍未見顯著改善，整體用紙需求仍低於往年水準，顯示產業復甦進程不均，並對包裝供應鏈產生連鎖影響。

展望2025年，鄭人銘表示，全球經濟在地緣政治與政策調整中尋求平衡，需求復甦增速緩慢，但新興市場表現預期亮眼，各產業將可在新科技應用與供應鏈重組推動下持續修復。越南市場憑藉外資投資與產業鏈移轉成長迅速，而公司在越南的第三期生產線將啟動，期待能再提升市場占有率。

延伸閱讀

川普關稅滿月…逾180家企業提上千申請 盼豁免陸製機械關稅

中研院調查：川普執政6成民眾憂美中協議損台

川普再出手！削減資助美公共媒體PBS及NPR 控報導存在「偏見」

白宮談判壓力大…中媒揪川普硬蹭中國 10天說11次要聯絡

相關新聞

虎航第1季 EPS 2.05元 獲利增9.5%

台灣虎航（6757）昨日召開董事會通過2025年第1季財報，單季營收46.28億元，創下歷史新高，稅後淨利9.43億元並...

三洋電第1季 EPS 0.12元 業外報喜

家電大廠三洋電（1614）昨（2）日公布第1季財報，營收13.91億元，年增10.7%；營業毛利約2.21億元，年增1....

劍麟第1季 EPS 1.84元 接單看旺

劍麟（2228）昨（2）日公布第1季合併營收12.82億元，年增3.79％，受惠旗下膝蓋式及側邊安全氣囊與氣簾、預縮式安...

三商家購第1季 EPS 0.43元 拚展店

三商家購（2945）昨（2）日公布首季財報，首季營收為34.7億元，年增3.2%，稅後純益2,901.9萬元，約與去年持...

正隆進擊 擴增越南產線

正隆（1904）年報出爐，董事長鄭人銘在致股東報告書中表示，2025年受到川普上任的貿易政策衝擊，再加上傳統製造業受中國...

超商雙雄大搶冰品商機

進入立夏節氣，台灣正式開啟高溫模式，冰品戰線也隨之升溫。根據超商銷售觀察，氣溫每上升五度，冰品銷量便呈雙位數成長，面對龐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。